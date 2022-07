Sense ombres i amb bancs incòmodes, els dèficits habituals als parcs infantils de Manresa

Manca d’ombres per aixoplugar-se a les hores de més calor, bancs incòmodes, sobretot per a les persones grans, ja sigui perquè no hi ha respatller, perquè són de formigó i quan fa sol cremen, o perquè estan en mal estat; i una accessibilitat poc adequada a les persones amb la mobilitat reduïda. Són algunes de les mancances que comparteixen vuit parcs infantils que ha visitat aquest diari a Manresa.

Els vuit parcs seleccionats, que estan repartits pels barris del Passeig i Rodalies, Poble Nou, Valldaura, Barri Antic, Saldes-Plaça Catalunya i Mion-Puigberenguer, tenen en comú que la seva ubicació fa que siguin molt visitats pels veïns de l’entorn on es troben.

L’objectiu va ser conèixer de primera mà quin és el seu estat general i si cobreixen les necessitats bàsiques de les persones que en fan ús, sobretot en aquesta època de l’any en què la gent fa més vida a fora de casa.

A la majoria de parcs, l'ombra brilla per la seva absència

Es va mirar si hi ha espais amb ombra. En aquest cas, un dels que compleix amb aquest requisit és el parc de la plaça 8 de març, al barri de Valldaura, mentre que a d’altres s’hi troben a faltar. També es va tenir en compte si els bancs són còmodes. Quant a aquest tema, a la majoria de llocs brilla per la seva absència, llevat del parc del Cardener, al costat del pavelló del Pujolet, on hi ha bancs de fusta, dels de tota la vida, en bon estat. També es va tenir en compte si els jocs infantils estan en bon estat. Al parc de la Reforma, per exemple, només hi ha un gronxador en una estructura preparada perquè n’hi hagi dos. Igualment, es va tenir en compte si són espais nets. El parc de la plaça 8 de març és el que estava més deixat, amb brossa per terra.

El recorregut es va fer bàsicament a la tarda, entre les 5 i 2/4 de 7. L’esmentada manca d’ombres va fer que a primera hora no hi hagués pràcticament ningú, atès que, per exemple, en alguns hi ha tobogans amb la làmina d’acer inoxidable que a aquella hora cremava. A mesura que va anar avançant la tarda es van anar omplint amb canalla i gent gran. Uns més que d’altres. El de la plaça 8 de març és el que tenia més usuaris perquè està en una zona de Manresa on no hi ha tanta oferta com en d’altres. En canvi, al que hi ha al carrer de Carrasco i Formiguera pràcticament no hi havia ningú. Tampoc no hi havia gent al parc de Puigterrà, que no té jocs infantils, i a on molta gent hi anava amb la mascota.

Parc de Puigterrà

És un espai natural molt ampli, ideal per fer-hi activitats esportives o per anar-hi amb animals de companyia. L’accés no és fàcil perquè, per la banda del carrer de Circumval·lació, hi ha moltes escales, i per la del carrer de la Pujada Castell, hi ha força pendent. Per tant, no és un espai que estigui adaptat per a les persones grans o amb problemes de mobilitat. Les vistes, un cop s’ha arribat al capdamunt, permeten contemplar tota la ciutat. Hi ha taules de pícnic i bancs de fusta. Al seu costat hi ha una petita plaça envoltada de bancs de fusta i de formigó sense respatller, molt incòmodes per seure. A tot el parc hi ha tres fonts que s’agraeixen a les hores de més calor perquè on hi ha bancs l’ombra és escassa.

Parc del carrer de Carrasco i Formiguera

És un espai amb jocs infantils força reduït i on els elements per a la canalla es troben en molt bones condicions. No obstant això, com que a la zona de jocs no hi ha cap ombra, a l’hora del sol no hi ha mainada perquè es cremaria si baixés pel tobogan, que té la superfície metàl·lica. El desembre de l’any passat es van acabar les obres de millora d’aquest parc, on es va canviar el paviment de cautxú, es van instal·lar nous jocs i es va substituir la tanca de fusta per una de metàl·lica. A fora de l’espai de jocs, d’esquena a la vorera, hi ha uns bancs de fusta que són còmodes i tenen ombra. En canvi, els bancs que hi ha mirant al carrer són de formigó que, a banda de ser incòmodes, s’escalfen molt quan hi toca el sol.

Parc de la Font del Gat

Està dividit en dues zones: la de la gespa i la del parc infantil. La primera, coneguda com «la gespeta», l’utilitzen els joves per seure i fer-la petar; a la segona, els més petits gaudeixen dels jocs infantils. L’estat general del parc és correcte, així com també ho és el dels jocs infantils, que són nous, segurs i divertits per als més petits. Pel que fa als espais on els adults poden seure per vigilar les criatures, hi ha uns bancs de fusta excessivament baixos i que no tenen respatller, la qual cosa suposa un inconvenient per a les persones grans que els facin servir. A la tarda, la majoria d’aquests bancs tenen ombra, però la zona de jocs infantils no, i, per tant, les peces metàl·liques dels jocs cremen molt si els toca el sol directament.

Parc de les Homilies d'Organyà

És un parc urbà que es diferencia de la resta pel canal d’aigua que el travessa i crea petites cascades que fan un so molt relaxant. Es troba en un bon estat general, tot i que la gespa necessita una podada urgent, sobretot a la zona dels jocs infantils. Pel que fa a aquests jocs, estan en un estat correcte, tot i que el material del tobogan no és el més adequat perquè, com que és metàl·lic, crema si s’escalfa. El parc està envoltat d’arbres que hi fan ombra i que el converteixen en un punt molt adient per aquesta època de l’any. A més a més, té una font que permet que la gent que hi va a passar l’estona es refresqui en els moments de més calor. Els bancs són de pedra i no tenen respatller, per tant, no són ni còmodes ni pràctics.

Parc de la plaça 8 de març

Situat al barri de Valldaura, és un parc dedicat al lleure infantil, bastant gran, format per una pista poliesportiva de ciment i una petita zona de jocs infantils. Al seu voltant hi ha tot un seguit de bancs que estan molt fets malbé. Les condicions generals del parc són clarament millorables perquè hi ha restes de brossa i de fulles repartides per terra que li donen un aspecte deixat. Per contra, un tret característic positiu d’aquest parc és que té molts arbres al voltant que creen un ambient fresc perquè a les tardes hi ha molta ombra que, juntament amb la font que hi ha, fan que sigui adient per aquesta època de l’any. De tots els parcs visitats, és, amb diferència, el que es trobava en més mal estat, tan pel poc manteniment com per la manca de neteja.

Parc de la Reforma

A sota de la basílica de la Seu hi ha la plaça de la Reforma, que inclou un parc infantil al nivell intermig. Es tracta d’un espai on hi predomina el ciment, tot i que hi ha cercles de sorra en els llocs on se situen els jocs infantils. L’estat d’aquests jocs no és l’ideal: en una estructura on originàriament hi havia dos gronxadors només n’hi ha un i el tobogan és d’acer inoxidable i crema si hi toca el sol. Malgrat que hi ha alguns arbres, l’ombra que fan a la zona infantil és insuficient, i també als bancs. En un lateral hi ha un banc molt llarg de fusta amb respatller però que tampoc no està en les millors condicions; hi caldria una bona repassada perquè es veu molt envellit. A l’altra banda dels jocs hi ha més bancs. Aquests són de formigó i sense respatller.

Parc al costat del Pujolet

Es tracta d’una zona de repòs situada al costat del pavelló municipal del Pujolet, on, bàsicament, hi va gent amb la mascota o a seure-hi una estona per fer la xerrada. Inclou quatre bancs de fusta dels de tota la vida situats a banda i banda, a dos dels quals els brinda ombra un gran desmai. La situació general és de força deixadesa. En un cantó hi ha rajoles trencades i a la paret del fons li convé una pintada perquè està plena de guixades sense solta ni volta. La vegetació de sota el mur està totalment descuidada i els usuaris que el fan servir no sempre recullen els excrements dels seus animals. En definitiva, és un espai al qual se li podria treure molt més partit i a on, llevat del canvi dels bancs, fa anys que no s’hi fa res.

Parc de la plaça de la Democràcia

És un espai molt ampli que està distribuït en tres nivells separats per escales. L’estat general és correcte i el dels jocs infantils, també. Al nivell superior, tot i que hi ha algun arbre, no hi ha ombres. Al nivell mitjà n’hi ha més perquè està envoltat d’arbres (la foto). On n’hi ha més és al nivell més inferior, perquè hi ha un mur que ho afavoreix. Hi ha una font que també és molt convenient en les estones de més calor. Un dels trets distintius d’aquest parc és que el nivell inferior està dedicat a l’activitat esportiva. Els bancs que hi ha són de fusta i tenen respatller, però són individuals i no tenen reposabraços, de manera que per a les persones grans o amb problemes de mobilitat no són massa adequats.