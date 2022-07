Amb un berenar de celebració. Així ha acabat aquest dimecres a la tarda la roda de premsa convocada per la la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages per donar una notícia: el bloc 8, al carrer de Bambylor, al barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa, torna a tenir llum. L'edifici, on viuen cinc famílies que inclouen 12 infants, va ser ocupat l'1 de maig de l'any passat i el dia 4 d'abril d'enguany "un exèrcit de Mossos" va acompanyar la companyia per tallar la llum. L'acció dels antiavalots va portar una trentena d'activistes antidesnonaments a fer una acció de protesta a les instal·lacions d'Endesa a Sabadell.

Després de més de tres mesos en què els afectats han tibat de generadors, gràcies a la plataforma, a veïns i a electricistes que els han donat un cop de mà, "ja tenim llum", ha fet saber Berni Sorinas, membre de la PAHC, acompanyat per Abderrahman Latrach, un dels veïns de l'immoble, que quan va ser ocupat feia deu anys que estava buit i que és propietat de l'empresa immobiliària Cerberus, "un fons voltor", ha recordat Sorinas.

Han agraït la solidaritat del barri que, segons han dit, ha aguantat estoicament el soroll dels generadors que han fet servir mentre ha durat el tall i han insistit a reclamar a Endesa comptadors socials, després que hagin fet tot el que és a les seves mans per obtenir-los. Latrach ha informat que han denunciat la situació a Consum, que els ha dit que no hi pot fer res perquè les famílies que hi viuen no tenen contracte de lloguer. També han contactat amb un advocat del Col·legi d'Advocats que s'ha trobat totes les portes tancades per arribar fins a Endesa. Segons ha dit, encara ara, la companyia elèctrica no els ha donat cap explicació de per què no poden tenir comptadors socials.

Demanen a l'Ajuntament que blindi l'edifici

Sorinas ha instat repetidament l'Ajuntament, a qui han acusat de passar-se la pilota amb Endesa, a "blindar l'edifici" i ha demanat que intercedeixi davant de la conselleria d'Interior, tenint en compte que són del mateix partit, perquè no es repeteixi la situació "lamentable" de l'abril passat. Ha tractat de "sicaris" als Mossos i ha comentat que, quan les famílies que viuen al bloc 8 hi van arribar, "no s'hi podia viure" perquè els pisos estaven "trinxats, amb humitats i sense cables" i que amb el seu esforç els han fet habitables.

Ha recordat que la recuperació d'habitatge ha centrat els darrers deu anys la tasca de l'obra social de la PAHC, atès que l'administració no ha fet res per resoldre un problema que cada cop afecta a més famílies, a les quals "ha deixat al marge". En total, actualment a la capital del Bages hi ha 8 blocs ocupats per la PAHC on viuen 260 persones.

Les explicacions d'Endesa

Endesa va defensar en el seu dia el tall perquè la connexió era una font de perill i davant d'aquest risc no podia fer els ulls grossos i mirar cap a una altra banda. "La situació era obertament de risc potencial i calia actuar per evitar mals major. No es pot posar en perill la vida de persones ni la seguretat de bens immobles", va assegurar. Així mateix, va dir, també, que l'Ajuntament no tenia catalogades aquestes famílies com a vulnerables, amb la qual cosa no es podien acollir a la Llei de pobresa energètica.

Segons han explicat avui, l'Ajuntament ja ha fet el tràmit necessari, i ells s'han cuidat dels butlletins i certificats de cada pis, però la companyia elèctrica continua sense escoltar-los.

Com és habitual, la roda de premsa ha finalitzat amb aplaudiments i amb crits de "tenemos derecho a agua, luz y techo".