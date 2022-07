Manresa té el nombre d’ingressats per covid-19 més alt en gairebé 5 mesos

La setena onada de l’epidèmia de covid s’ha deixat sentir a Manresa durant la darrera setmana amb dues víctimes mortals més i un nombre de persones ingressades que no se superava des del 22 de febrer, fa gairebé 5 mesos.

Ahir hi havia 42 persones hospitalitzades i per trobar una xifra superior en els recomptes setmanals que elabora aquest diari amb les informacions aportades per les fundacions Althaia i Sant Andreu Salut, cal remuntar-se als 53 hospitalitzats a finals de febrer, si bé cal dir que el 31 de maig també hi va haver 42 ingressats.

Ahir, la Fundació Althaia va comunicar que hi havia hagut dues noves víctimes mortals a les seves instal·lacions a causa de l’epidèmia de covid-19.

Les morts es van produir durant la darrera setmana i s’afegeixen a les altres dues que es van anunciar fa set dies. Això vol dir que a Althaia han mort per la covid-19 quatre persones en el que portem del mes de juliol i els dos darrers dies de juny.

Amb aquestes morts, han perdut la vida per l’epidèmia, des del març del 2020, 611 persones als centres assistencials de la ciutat, de les quals 434 a Althaia i 177 a Sant Andreu.

Però, no només augmenten les víctimes mortals sinó també el nombre d’ingressats.

De 19 a 42 hospitalitzats

Així si la setmana passada hi havia 29 hospitalitzats, dels quals 20 a Althaia i 9 a Sant Andreu, ahir n’hi havia 42, dels quals 24 a Althaia i 18 a Sant Andreu.

A Althaia el creixement va ser de quatre persones mentre que Sant Andreu va doblar la quantitat d’ingressats en relació a fa set dies.

L’augment resulta significatiu, tot i que la situació es troba molt lluny de l’afectació que ha causat l’epidèmia en els moments més durs, amb prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament en tots dos centres sanitaris.

Un altre aspecte a tenir en compte és que ahir hi havia una persona amb necessitat de cures intensives mentre que les darreres setmanes la Fundació Althaia havia anat informant que els dies de recompte no hi havia ningú a l’UCI.

A Sant Andreu, la darrera setmana 13 persones han ingressat, 4 han estat donades d’alta i no hi ha hagut cap mort.

Fins ara, han perdut la vida a causa de l’epidèmia a les instal·lacions de l’Hospital de Sant Andreu 177 persones, la darrera va ser comunicada en el seguiment setmanal de dades realitzades el 28 de juny, fa quinze dies.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb l’inici de la sisena onada, són 248 ingressos, 220 altes i 42 defuncions.

Entre Althaia i Sant Andreu han donat 38 altes la darrera setmana. Així, el nombre total d’altes se situa en 4.287 al llarg dels darrers dos anys i quatre mesos.