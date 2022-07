La plantilla d'Ampans supera les mil persones

Ampans va atendre l’any passat a més de tres-mil persones (3.042 persones) amb una plantilla que en el que va d’aquest any ja ha superat el miler de persones que hi treballen. Ampans ha fet balanç de l’any 2021 passant pàgina després de la pandèmia i amb la mirada posada en les noves crisis que s’arrosseguen de la Covid i la guerra a Europa, i el paper imprescindible del sector de l’atenció a les persones davant dels reptes que planteja, de nou, un futur tan incert.

Entre els reptes als que Ampans vol donar resposta, hi ha la manca de recursos específics davant el creixement de diagnòstics de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en infants i adolescents. D’aquesta necessitat va néixer Els Companys, un centre pioner inaugurat l’octubre passat que ofereix atenció especialitzada per a infants i joves de 12 a 18 anys amb discapacitat intel·lectual i autisme d’alta complexitat. Aquest servei residencial i escolar, disposa de 30 noves places de residència i 48 d’escola.

Aula Integral de Suport

La incidència dels trastorns de salut mental en les persones amb discapacitat intel·lectual és un altre dels reptes que afronta l’entitat amb la consolidació de l’Aula Integral de Suport (AIS) que es va posar en marxa durant el curs 2020-2021, i que ja ha acompanyat a 11 alumnes que estan en l’etapa de secundària.

El 75% dels alumnes que assisteixen a l’AIS tenen un diagnòstic de Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). És un servei edu­catiu d’especialització en alumnat que presenta alteracions de salut mental i conductuals. L’objectiu és proporcionar de forma temporal, amb una per­manència màxima de 2 anys, una atenció de su­port integral i intensiva, per ajudar l’alumne esco­laritzat a la ordinària, a superar la situació que viu. El 75% dels alumnes que hi assisteixen tenen un diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Centre de Noves Oportunitats

De les més de 3.000 persones ateses, un 29% han estat joves d’entre 16 i 24 anys que han abandonat de forma prematura els estudis i sense unes perspectives clares de cap a on orientar el seu futur.

Ho ha fet mitjançant el Centre de Noves Oportunitats Catalunya central, que aquest 2021 ha pogut recuperar el seu funcionament amb normalitat després dels efectes de la Covid, amb l’ acompanyant de 894 joves. Desplegat a 4 comarques de la Catalunya Central: Bages, Berguedà, Osona i Anoia mitjançant la UTE amb la fundació Intermèdia, el programa està obtenint resultats molt positius per als joves atesos que han pogut recuperar la presencialitat i quelcom tan motivador com les pràctiques en les empreses del territori, i les activitats formatives i comunitàries complementàries que reforcen l’apoderament, l’autoestima i les competències personals. El 42% dels joves atesos en el darrer curs, han superat amb èxit els reptes que s’havien proposat dins del programa.

Inserció laboral

En l’àrea de la Inserció laboral, a través del seu equip d’orientació, formació i feina, Ampans Activa, ha aprofitat el creixement de diversos sectors per a seguir impulsant la contractació laboral de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

Durant el 2021 ha atès a 764 persones, i ha pogut aconseguir 195 contractes laborals, dels quals el 42 per cent són contractes de persones amb discapacitat. La majoria de contractes, 133, s’han fet a l’empresa ordinària, 41 contractes a Centres Especials de Treball i 21 a empreses d’inserció. A part d’aquests contractes laborals, 370 persones han fet formació en aquest servei, de les quals 162 han aconseguit un Certificat de Professionalitat, 32 han fet formació complementària, 70 han rebut atenció a través del Punt Formatiu Incorpora, 92 han realitzat formació a mida i 14 han fet formació DUAL.

L‘equip de professionals del Servei d’Inserció treballa per ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant orientació, formació i recerca de feina. En el procés d’incorporació laboral acompanya tant a la persona com a l’empresa.

La prioritat d’aquest servei és que les persones treballin en entorns normalitzats, però també mitjançant el Centre Especial de Treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre, de la pròpia entitat, com els serveis laborals en els sectors de la indústria, la neteja o la jardineria, o a través de les marques d’economia social com Muntanyola, Urpina, el Garden d’AMPANS o els supermercats que té franquiciats amb Caprabo, i que poden esdevenir ponts cap a la inserció a les empreses locals.

En l’àmbit assistencial, Ampans va poder fer la posta en marxa d’un servei de Centre Ocupacional a Sant Fruitós de Bages, que utilitza un espai cedit per l’ajuntament i que comparteix amb l’escola municipal de música.

A finals d’any també va poder obrir un nou espai de Centre Ocupacional a Sant Vicenç de Castellet, que s’ha inaugurat recentment, seguint amb la política d’acostament d’aquest servei d’atenció diürna i ocupacional per fer-lo més accessible i proper a les persones usuàries i famílies, i fomentar el paper inclusiu i comunitari d’aquesta tipologia de serveis. El servei de Centre Ocupacional que porta anys desplegant AMPANS al Bages, dona atenció rehabilitadora i habilitadora com a alternativa a la inserció laboral. L’objectiu és capacitar les persones perquè aconsegueixin la màxima integració social a través d’una ocupació activa i socialment significativa.

Cent mil euros en beques

Ampans va rebre el suport d’una quarantena d’entitats entre organitzacions i empreses que van donar suport a l’entitat amb donacions econòmiques i de material, i va distribuir més de cent-mil euros (101.151 euros) en prop de 500 beques a famílies usuàries en situació de vulnerabilitat per afrontar despeses en menjador, material escolar i sortides. El 17% de l’import de les beques va ser aportat amb fons de la pròpia entitat.

A l’hora, la fundació treballa colze a colze amb altres entitats de l’àmbit sociosanitari que operen al territori amb projectes per incorporar la tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones dependents.

App per accedir a serveis

Dins del marc del PECT Bagess, un projecte col·laboratiu amb 9 entitats del sector, liderat per l’Ajuntament de Manresa, Ampans hi està desenvolupant una App per facilitar la comunicació i l’accés a serveis adaptats a les famílies de les persones usuàries i amb una part pública, pensada per a la població amb dependència que hi pugui estar interessada.

El 2021 ha servit per reforçar el compromís d’Ampans amb el medi ambient i el respecte a l’entorn, que formen part dels compromisos de l’entitat. S’han fet grans passos aquest últim any amb l’establiment de nous criteris d’edificació sostenible que fan dels edificis nous i rehabilitats, instal·lacions intel·ligents i sostenibles, incorporant tecnologia domòtica per guanyar eficiència i seguretat.

Medi ambient i reciclatge

També s’estan desplegant instal·lacions de plaques fotovoltaiques a diversos equipaments tan assistencials com laborals, i incorporant vehicles híbrids amb punts de càrrega de cotxes elèctrics, apostant cada cop més per les energies netes.

En aquesta línia s’estan implementant models d’economia circular, com la col·laboració amb el Consorci de Residus del Bages i l’Agència Catalana de Residus en un projecte de restauració i disseny d’articles de decoració, que ha reciclat més de 4 tones de fusta. Els projectes empresarials d’alimentació compten amb plans de prevenció de malbaratament, així com la celebració de jornades i accions de sensibilització medi ambiental tant per a usuaris com per als professionals de l’entitat.

El model d’organització ha estat reconegut amb diversos premis, i així l’any passat l’entitat va ser finalista de caràcter estatal als Premis Solidaris CaixaBank Banca Privada, i reconeguda amb la Medalla d’honor UVIC-UCC a la trajectòria i Premi Simeó Selga que lliura el Rotary Club de Manresa-Bages.

També va merèixer el Reconeixement a la Innovació Pedagògica de Centres Educatius del Departament d’Ensenyament pel caràcter innovador de l’escola Jeroni de Moragas. En quant als productes d’elaboració pròpia, els seus vins Urpina segueixen recollint distincions com el Vinari de Plata per l’anyada del 2018 de l’U d’Urpina, i va ser l’entitat més premiada als Premis de la Fundació Setba, per la feina feta al projecte ocupacional de L’Art de Viure.