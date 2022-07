El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Manresa va participar conjuntament amb la resta de grups municipals a la reunió mixta al Parlament de Catalunya per presentar el projecte inicial de la Fàbrica Nova. El seu portaveu, Anjo Valentí, va reclamar "unitat" i que s'evitin iniciatives unilaterals.

En la seva intervenció, Valentí va assegurar que es tractava d'un "acte de fe que esperem es vagi concretant amb actes fefaents, accions i realitats que donin llum a un gran projecte de ciutat".

Valentí va explicar que "creiem i compartim l’idea i la proposta inicial que va sorgir de la UPC, i en concret de la seva Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Per tant cal treballar plegats per assegurar-nos primer el finançament públic, sense presses però sense aturar-nos. Perquè si aquesta inversió ha de venir principalment dels nous Fons Europeus Next Generation, aquests tenen data d’execució i implementació: desembre del 2026. Per tant molt abans d’aquesta data, és quan el nostre acte de fe, ha de veure realitats ben definides, sinó tindrà la seva caducitat".

Davant dels diputats i diputades en representació dels grups parlamentaris, Anjo Valentí va reivindicar “un projecte unitari, perquè és també de país pels seus teixits industrials, universitaris, i de nous jaciments d’ocupació. Amb una repercussió directa en molts àmbits com la revitalització de tot un barri al rovell de l’ou manresà, que ha d’actuar com a motor i tractor de regeneració urbana, social i econòmica".

Necessitat de pressupost

Finalment, el portaveu del PSC va alertar que cal "evitar iniciatives unilaterals com les que el passat 18 de maig es van endegar al Senat, amb una estratègia inicial poc encertada però que, finalment, gràcies al consens proposat pel senador socialista Santi Castellà" va aconseguir el compromís de demanar al Govern de l’Estat acompanyar el desenvolupament de la proposta de la Fàbrica Nova i destinar els fons econòmics necessaris per fer-la realitat.

A l'acte també van prendre part la diputada socialista i presidenta de la Comissió parlamentària d’Educació, Marta Moreta, i el diputat bagenc, Cristòfol Gimeno, el qual va exigir “que el Parlament prengui nota de que el Senat va aprovar el compromís de finançament de l’Estat i demani al Govern de la Generalitat i a totes les conselleries implicades els percentatges corresponents de finançament en els seus propers pressupostos”.