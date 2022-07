Avui s’obre al trànsit el tram de l’avinguda dels Països Catalans entre les carreteres de Vic i Viladordis i els enllaços amb el camí del Grau i els carrers Fra Jacint Coma i Galí, Rosa Sensat, Granollers i Concepció Piniella. L’enllaç amb la prolongació Sant Joan d’en Coll continuarà tancat per obres.

Es modificaran els sentits de circulació de carrers propers. El carrer Font dels Capellans (tram entre el carrer Fra Jacint Coma i Galí i el carrer Granollers) serà de sentit únic en direcció al carrer Granollers.

El carrer Concepció Piniella (tram entre el carrer Font dels Capellans i l’avinguda) es regularà com a vial de sentit únic de circulació cap a la nova avinguda.

El carrer Germà Isidre tindrà sentit únic de circulació en direcció a carrer Misser Mas, tant per als vehicles provinents de carrer Fra Jacint Coma i Galí com per als provinents de carrer Llevant (el canvi efectiu s’aplicarà quan finalitzin les obres d’Urbanització del carrer Germà Isidre).

D’altra banda, s’invertirà el sentit de circulació del carrer Montcau (tram entre el carrer Fra Jacint Coma i Galí i carrer Viladordis), que s’establirà en direcció a carrer Viladordis.

També del carrer Misser Mas (tram entre Montcau i Germà Isidre), que s’establirà en direcció a carrer Montcau (el canvi efectiu es durà a terme quan finalitzin les obres d’urbanització del carrer Germà Isidre).

Modificacions al bus

Pel que fa al bus urbà, en les línies L4 Font-Valldaura i L5 Sant Pau-Viladordis modificarà el seu recorregut per circular per l’avinguda provinent de la carretera de Viladordis

La Línia L4 Font-Valldaura continuarà pel carrer Fra Jacint Coma i Galí i carrer Font dels Capellans, on realitzarà la parada «Coma i Galí» traslladada a aquesta nova ubicació (s’elimina la parada bus situada a carrer Fra Jacint Coma i Galí núm. 38-40). A partir d’aquí continuarà el recorregut habitual pel carrer Granollers.

La Línia L5 Sant Pau-Viladordis continuarà pel carrer Rosa Sensat on realitzarà la nova parada «Institut Guillem Catà». A partir d’aquí continuarà el recorregut habitual per carrer Lola Anglada.