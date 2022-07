La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha fet públic el seu descontentament amb l’obra de la prolongació de l’avinguda dels països catalans que s’ha inaugurat. L'ens veïnal recorda que des d’un primer moment "n’hem estat crítics, sobretot per la afectació que ha tingut en el jardí de la residència de la Font, del que han sostret, es miri com es miri i en el millor dels casos algunes desenes de metres quadrats útils, al que no han volgut aillar acústicament, i al que han envoltat completament de trànsit rodat amb la conseqüent major exposició de contaminants dels seus estadants".

Però no és només això, les associacions de veïns de la ciutat consideren que que es tracta "d'una obra que al igual que la prolongació de la línia dels FGC fins a plaça Espanya neix sorda, ja que ambdós projectes s’han gestat d’esquenes a la ciutadania, i sense voler atendre les reclamacions proposades des de l’associacionisme".

Volen recordar que l’ajuntament va ignorar la petició feta per la mateixa Federació de barris per la realització d’una consulta ciutadana sobre la afectació del jardí de la residència. Consideren que tampoc s’ha treballat pel soterrament de la línia d’alta tensió (cosa que hagués millorat força l’estètica de l’ indret i hagués permès un major i millor aprofitament de l’espai disponible), i que no s’ha tingut en compte la nova mobilitat, que ha vingut per quedar-se, i que és molt més sostenible que la que genera el vehicle de combustió.

Qualifiquen d'"absolutament injustificable que no s’hi hagi planificat carrils bici/VMP".

Recorden que s'han fet dos dels quatre carrils

Quant a la valoració exclusivament des de l’òptica del transport en vehicle privat, caldrà veure si el dimensionament inicial (la via estava projectada amb 4 carrils -dos per sentit-) permet una fluïdesa de trànsit adequada.

El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM), Antoni Erro, afirma que "és una obra molt a la manresana, si més no de la Manresa dels darrers anys... d’aquestes obres que fem a mitges (veure rotonda bonavista) o directament fem malament (plaça de la Reforma per exemple, parc Vila Closes,..), gairebé sembla que ens sap greu intentar fer les coses bé".

"Mostra una Manresa acomplexada"

Afegeix que és una nova mostra "d'una Manresa acomplexada que abusa del formigó (de nou la plaça de la Reforma, Via Sant Ignasi, Edifici jutjats, futur edifici serveis centrals de la Generalitat?) i que va perdent sense aturador competitivitat respecte altres ciutats intermèdies del voltant (crec que tothom pot imaginar un parell o tres d’ exemples de ciutats o pobles als que ens referim)". Una Manresa a la que als seus dirigents polítics sembla que "els agrada més la imposició que el consens, en definitiva una Manresa a la que li costa posar al centre de les seves polítiques les persones i les seves necessitats reals. Em temo que patirem aquests propers anys amb els canvis que estan per venir si els nostres polítics no canviem la manera de fer les coses: Zona de Baixes Emissions, el nou model de recollida de residus, les tensions socials fruit de les crisis encadenades, la sempre urgent necessitat d’habitatge, la pobresa energètica i l’obligat canvi de model energètic".

Erro continua dient que és clar que el projecte de Fàbrica Nova és engrescador i resultarà amb certesa un projecte tractor de moltes altres coses bones que succeiran de resultes de la seva implementació, "però no oblidem que el projecte és en el millor dels casos a mitjà termini, i que no fora assenyat jugar-s’ho tot a una sola carta. I si l’ hem d’ acabar duent a terme amb el mateix tarannà manresà que ens ha caracteritzat aquestes darreres dècades... aleshores potser millor que fem un pensament".

"Cal escoltar més"

En definitiva, la federació de barris creu que "cal escoltar més a les veïnes i veïns de Manresa, cal més ambició, cal tenir una major visió estratègica de ciutat, i no només anar fent simple gestió del dia a dia a l’espera que caiguin subvencions europees o regals d’altres administracions (veurem si algun no està enverinat. En el cas de la estació dels FGC a plaça Espanya es parla

d’un possible futur transbordament a Martorell per anar a Barcelona)".

Erro afegeix que "el que no farem des del moviment veïnal manresà és beneir una obra, la de l’avinguda dels Països Catalan, a la que donem un suspens".

Des del punt de vista del moviment veïnal, Manresa necessita una aposta molt més clara i rotunda per a la mobilitat activa (pel vianant -el 40% de les voreres no compleixen amb l’amplada obligatòria i manquen molts rebaixos i manteniment-, per la bicicleta i vehicles de mobilitat personal -que necessiten els seus carrils segregats per circular amb seguretat i no anar per les voreres-, cal fomentar encara més el transport públic -millorant freqüències i reduint el preu-) i cal desincentivar l’ús del vehicle privat. Conclouen que "cal fer les coses millor!".