L’aparcament de l’estació d’autobusos va perdre en dos anys prop de 10.000 usuaris

Els efectes de la pandèmia s’han notat en molts àmbits. També en els hàbits dels conductors a l’hora d’aparcar. El pàrquing que hi ha a l’estació d’autobusos de Manresa, que és de la Generalitat i que explota en forma de concessió l’empresa d’autocars Castellà, del grup Sagalés, ha perdut en dos anys prop de 10.000 usuaris.

Les dades econòmiques corresponents al 2021, facilitades per la Generalitat, corroboren la davallada d’usuaris. Els ingressos derivats de l’aparcament van ser de 126.859,60 euros però, en el còmput final entre beneficis i despeses -en temes com el personal i el manteniment, entre d’altres-, el resultat va ser negatiu. En concret, de menys de19.562,76 euros.

Ricard Costa, director de Castellà, és conscient de la davallada d’usuaris de l’aparcament, que té 120 places, si bé fa notar que aquest 2022 s’ha començat a veure una certa remuntada. «Ho veiem en els usuaris de les línies. Si no hi ha cap més aturada per la covid, el 2022 es podran equiparar als del 2019. A final d’any preveiem que es noti». Sobre l’aparcament, comenta que «el quart trimestre del 2021 es va notar una mica de millora, però, per les festes de Nadal, amb la nova onada de la covid, els mesos de desembre i de gener va tornar a baixar una altra vegada. El 2022 ha començat a anar cap amunt».

Un 11% menys

Dels 82.612 usuaris que van utilitzar l’aparcament el 2019, tant pel que fa als abonats com als de rotació (els que aparquen per minuts), el 2021 es va passar a 73.195. Són 9.417 menys o, el que és el mateix, un 11% menys. Del 2020 la Generalitat no ha facilitat dades perquè es considera un any totalment anòmal a causa de la pandèmia. Si només es tenen en compte els sis primers mesos de l’any, dels 43.378 usuaris del 2019 es va passar a 37.025 el 2021 (6.353 menys; un 14,6%). I d’aquests 37.025 de l’any passat, a 35.991 entre gener i juny d’aquest any (1.034 menys; un 2,7%). En dos anys, pel que fa al primer semestre, s’han reduït en 7.387, un 17%.

El 2019, 67.029 ocupacions van ser d’abonats (18,8%) i 15.583 van ser de rotació (conductors que s’hi estan una estona perquè van al metge o a fer algun encàrrec, entre d’altres). El 2021, el nombre d’abonats va pujar de manera destacada, amb gairebé un 34% de les ocupacions (24.862 del total de 73.195). Aquest 2022, fins al juny, han estat un 16% (5.858 del total de 35.991).

Millora de l’estació

El febrer passat, la Generalitat va anunciar que milloraria l’estat de l’estació d’autobusos amb els fons Next Generation. El primer pas ha estat l’elaboració per part de Castellà d’un informe amb les necessitats estructurals de les instal·lacions. Costa informa que l’informe ja s’ha fet i ha estat lliurat. Com és obvi si es coneix l’estació, remarca, aspectes com la mobilitat i el mal estat del paviment hi tenen molt protagonisme.