Anjo Valentí serà oficialment a partir de demà dissabte l'alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Manresa de cara a les eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig de l'any vinent. Aquest divendres al matí, acompanyat per Cristòfol Gimeno, primer secretari de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès, Valentí, que és regidor a l'Ajuntament de Manresa -va prendre possessió de l'acta al ple de gener passat- ha anunciat la seva candidatura i ha presentat alguns eixos del seu programa.

Terrassa acollirà demà al matí el Consell Nacional del PSC, en el qual s'escolliran un centenar d'alcaldables de cara a les properes municipals. De casa nostra, a banda de Valentí, també es presentaran, a proposta de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès, la regidora del partit a Navarcles Sònia Hernández com a cap de llista per a aquest municipi i els ja anunciats Elia Tortolero per Sant Joan de Vilatorrada i Abel García per Berga.

Gimeno ha recordat que "després de les assemblees que s'han fet de militants a Manresa; el procés de primàries amb un únic candidat que va recollir els avals necessaris i l'assemblea corresponent que l'ha proposat, des de l'executiva de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès demà es proclamaran del nostre territori aquests quatre candidats". Avui, però, el protagonista ha estat el candidat a Manresa.

Un ple extraordinari anual i l'acostament a Terrassa

El polític socialista s'ha postulat com a alcaldable anunciant algunes de les seves apostes si és escollit, com la celebració d'un ple extraordinari anual sobre l'estat de la ciutat on, a banda del consistori, també pugui participar tot el teixit social; un "microurbanisme" que tingui en compte el manteniment de l'espai públic, del qual n'ha criticat "la manca de planejament", amb els veïns com les principals víctimes, i la creació d'agents cívics de nit a l'estil dels antics serenos en moments puntuals de l'any.

També ha citat l'aposta pel desenvolupament de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a "l'eix Guimerà-Passeig i al casc antic" i la intenció d'estrènyer vincles, més enllà de la Catalunya Central. En concret, amb un municipi que, al seu entendre, no es té prou en compte com és Terrassa. "La cocapital del Vallès Occidental és a dia d’avui la tercera ciutat amb més població de Catalunya i la tenim tan sols a 30 quilòmetres; de fet, és més ràpid arribar-hi per autopista, això sí, pagant, que arribar a Vic o a Igualada. Cal posar nous mapes sobre la taula manresana amb un nou marc de centralitat geogràfica que ens pot donar molts rendiments". Ha remarcat, en especial, "de cara a les connexions en infraestructures".

Els grans projectes "els han caigut del cel"

Ha aprofitat la compareixença per criticar l'actual govern de la ciutat (ERC i Junts per Manresa), que ha definit com "un govern amb moltes tensions i contradiccions", alhora que ha destacat que "els grans projectes de ciutat" que s'han fet seus, en realitat "els han caigut del cel", referint-se al projecte universitari a la Fàbrica Nova liderat per la UPC i al soterrament de la línia dels Catalans impulsat pels Ferrocarrils. Lligat amb aquest darrer tema, ha explicat que la moció presentada pel PSC al Parlament per tal que no es perdin serveis directes de FGC entre Manresa i Barcelona s'adaptarà a nivell local "properament" per presentar-la als plens dels diferents municipis afectats.

Valentí ha volgut recordar tres figures del socialisme que no només han marcat al partit sinó també a ell com a militant del PSC des de fa 25 anys. S'ha referit a Jordi Marsal, que va morir "el dia de Llum", a qui ha definit com un "referent", un "veritable polític d'estat" i un "estadista"; a Jacint Carrió, supervivent del camp de concentració de Mauthausen, de qui ha esmentat el llegat que va deixar i a qui ja es va referir en la presa de possessió de l'acta com a regidor, i al seu predecessor a l'Ajuntament al capdavant del Grup Socialista, Felip González.

En la part de les crítiques al govern actual, el manresà ha posat damunt la taula la sospita que projectes com la reurbanització del carrer d'Àngel Guimerà per convertir-lo en un espai per a vianants, el projecte de participació i comunicació del qual ha definit com "un fracàs", i la renovació del sistema de recollida de la brossa, no es materialitzaran "fins a l'any vinent". Ha fet retrets a un govern que "prioritza el ciment i no les persones" i ha posat com a exemple la queixa ja recollida per aquest diari pel que fa a l'afectació al jardí de la residència d'avis de la Font dels Capellans per fer les obres de l'avinguda dels Països Catalans inaugurades ahir. Tot plegat, ha dit, per fer passar un carrer pel costat de la residència que "és un cul-de-sac".

Igualment, s'ha referit a una altra residència, la del barri del Xup, un projecte públic que ha reivindicat i del qual ha recordat que en el seu dia fins i tot va portar la visita del conseller de torn a Manresa i que ha quedat en res.

Ha acabat la intervenció destacant la voluntat de "ser oberts i transparents". Ha posat com a exemple el fet que s'hagi presentat com a alcaldable en una roda de premsa enlloc de fer-ho amb una nota de premsa. Ho ha reblat amb un missatge clarament electoralista: "Ens avala una alternativa reconeguda, forta i sòlida amb vocació de govern municipal. Després d’uns anys marcats per la reconstrucció pas a pas del nostre projecte polític per a Manresa, ara podem dir amb fermesa però amb tota la serenor que sortim a guanyar".