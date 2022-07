Cap de setmana festiu als barris manresans del Xup i la Plaça Catalunya.

El barri manresà del Xup celebra a partir d’avui les seves festes d’estiu amb activitats per a tots els públics. Enguany, com a novetat, hi haurà la batalla de penyes, avui a les 7 de la tarda, amb més de vint colles inscrites. A les 9 del vespre, sopar a la pista polisportiva i, després, concert del Quinto Carajillo i com a teloners els Subversions Seppuku.

Dissabte la programació començarà amb vermut i jocs, a 2/4 d’1 del migdia, seguirà amb dinar popular, a 2/4 de 5 de la tarda partit de veterans al camp de futbol i, a les 5 de la tarda, correaigua i, a les 8 de la tarda, la tradicional botifarrada de socis i el pregó reivindicatiu que exposarà la lluita veïnal per la residència pública promesa al barri. A partir de 2/4 d’11 de la nit actuarà l’orquestra Sabor Sabor.

Diumenge, paellada popular i el tancament de la programació amb l’espectacle de Carla Show i l’humor d’en Toni Torres.

La Plaça Catalunya comença les festes d’estiu avui a 2/4 de 10 de la nit amb la batucada de la Batucolla de Sallent i música a la fresca amb Iniria Grup i El Kiwi.

Demà a partir de les 6 de la tarda, animació infantil a càrrec de La Sal dels Mars, festa d’escuma i classe i ballada de swing, amb Los 3 Juanetes del Apocadixie. A 2/4 de 9 del vespre, botifarrada popular i ball de nit amb l’orquestra Gran Premier.

Diumenge, a les 8 del matí caminada popular amb pica-pica i a 2/4 de 8 de la tarda, havaneres amb Mar Endins.