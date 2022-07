L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants organitza com cada any les festes del Carme, que començaran avui amb una cantada d’havaneres, a càrrec del grup Sa Parranda, de 6 a 8 de la tarda. A la mitja part hi haurà xocolatada i croissants per a tothom.

Demà, de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia, ofrena floral a la Verge del Carme, a la plaça Europa. A les 10 del matí tindrà lloc una missa en honor a la patrona i a les 8 de la tarda una altra amb la participació musical en la celebració de la coral Font del Fil.