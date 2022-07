La presència de vespes fa precintar jocs de tres parcs

Veïns dels parcs de la Font del Gat, de darrere el Casino i del carrer Cintaires van alarmar-se en veure l’abundància de vespes que hi havia en els jocs infantils i per aquest motiu van queixar-se a l’Ajuntament.

El procediment per exterminar-les va començar ahir a 2/4 d’11 del matí al parc de la Font del Gat amb l’encerclament amb tanques d’un joc de fusta que tenia moltes vespes i nius a la part de sota. L’operació va repetir-se posteriorment als altres dos parcs.

L’empresa de control de plagues contractada per l’Ajuntament de Manresa actuarà avui, i s’espera que demà ja es pugui accedir als jocs afectats. El procediment consisteix en la injecció d’insecticida directament als forats que han format les vespes a terra, seguidament, es cobreixen aquests forats amb més terra perquè el líquid hi penetri bé. Les vespes de sorral són un tipus d’insectes que només piquen quan se senten amenaçades. Tant la calor com la sorra són un reclam per aquests insectes, que fa els nius sota terra. La seva presència abundant en parcs infantils no és cap fenomen inusual, ja ha passat més vegades a Manresa. De fet, al parc del Casino no és el primer cop que es dona aquesta situació: ja va haver-se de tancar dos dies l’agost de l’any passat per una plaga.