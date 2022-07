A Manresa hi ha constatats gairebé 800 casos d’ocupació d’habitatges els darrers 2 anys. El 2020 es va recollir informació referent a 454 i el 2021 de 325. En total, 779. Les informacions provenen de diferents fonts, de la Policia Local, de particulars que avisen i d’associacions de veïns, entre d’altres.

Pel que fa al 2021, es van obrir 325 actes per aquest mateix motiu, el que suposa un 28,5% menys que l’any anterior. La majoria de casos s’han produït en pisos de grans tenidors que romanien buits. Es considera gran tenidor a qui té més de 15 pisos.

L’Ajuntament de Manresa ha especificat que no es tracta d’un registre entès oficialment com a tal, sinó d’una comptabilització efectuada a partir de la informació que l’Ajuntament pot recollir. Els números corresponen als casos comunicats en un any (i no als pisos diferents ocupats). 454 casos poden no ser 454 pisos diferents. En moltes ocasions, un mateix pis pot ser ocupat i desocupat diverses vegades al llarg d’un mateix any (fet que generaria diverses actes obertes a l’any per un mateix pis).

Tampoc vol dir que siguin situacions consolidades o que persisteixin. El nombre de pisos buits que hi ha a Manresa va de baixa, però encara és molt elevat: 7.352 segons dades del govern municipal corresponent al mes de gener del 2021.

En quatre anys, els habitatges sense ningú empadronat han disminuït en 733 unitats. El descens ha estat del 9% al llarg dels darrers quatre anys, segons les mateixes dades. La reducció ha estat progressiva i s’ha passat dels 8.085 pisos buits comptabilitzats l’any 2017 als 7.988 del 2018; als 7.756 del 2019; als 7.437 del 2020 i als 7.352 del 2021.

El 75% dels pisos buits són de petits tenidors

El 2015 ja hi havia un nombre molt important d’ocupacions, un centenar, que va baixar a 33 l’any 2016 i encara més, fins a 14, el 2017. Però a partir d’aquí va girar-se la truita. L’any 2018 van pujar a 65; el 2019, a 297, i el 2020, a 454. Fins que el 2021 hi ha hagut una nova davallada fins a 325. Són tres anys d’evolució a l’alça i el 2020 gairebé amb mig miler d’entrades il·legals en propietats alienes. Gairebé 1.300 ocupacions en set anys a Manresa.

Una altra dada a tenir en compte és que el govern municipal afirma que dels 7.352 habitatges sense que ningú hi estigui empadronat, el 73% es troba en mans de petits tenidors i el 27% en mans de grans tenidors. Això vol dir que 5.367 són de propietaris d’entre 1 i 15 pisos i 1.985, de bancs i immobiliàries.

Pel que fa a les actuacions en aquest àmbit hi ha una comissió de seguiment d’ocupacions que es consideren conflictives. També disposa d’un programa de comptadors solidaris.