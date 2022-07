La nova avinguda Països Catalans, que s'obirà tota en setmanes, s'ha encarit 1,8 milions

Una notícia bona i una de dolenta. El tram final de l’avinguda dels Països Catalans, l’únic que queda pendent d’obrir-se al trànsit i que va de la carretera de Viladordis als Trullols, podria quedar enllestit en qüestió de setmanes i no a finals d’any com s’havia previst inicialment.

Però el tram que va de la carretera de Viladordis a la plaça de Prat de la Riba, que va entrar en funcionament dijous, ha tingut una despesa 1,8 milions superior a la prevista, el 40% més.

L’Ajuntament de Manresa ha explicat l’augment de preu per l’intent de donar resposta a l’encaix del geriàtric de la Font dels Capellans, després de les protestes per l’afectació al seu jardí, i per l’encariment global dels materials.

El tram pendent es troba en la fase final d’execució, com es va poder comprovar dijous, i de la mateixa forma que es critica el retard en les execucions, quan aquestes van més ràpides del previst també resulta remarcable.

Un cop executat el nou vial, la Generalitat el cedirà a l'Ajuntament de Manresa

En espera que es fixi la data d’obertura del tram final, que és quan la nova infraestructura assolirà tota la seva funcionalitat com a nova ronda de circumval·lació de la ciutat pel sector est, de moment els vehicles ja circulen entre les carreteres de Vic i de Viladordis, tot i que a un preu un 40% superior al previst.

El plantejament inicial era de 4,5 milions d’euros i ha acabat suposant una despesa de 6,3 milions, 1,8 milions més.

Concretament, el cost total previst inicialment era de 4.488.627 euros, amb una aportació per part de la Generalitat de Catalunya de 2.700.000 euros (60,15% del projecte) i una aportació per part de l’Ajuntament dels 1.788.627 euros restants (39,85% del cost del projecte). El 50% de l’aportació municipal l’assumia Aigües de Manresa per dotar el sector d’un nou col·lector de recollida d’aigües pluvials.

Així mateix, la Generalitat ha executat les obres, per a les quals el govern municipal ha posat a disposició els terrenys necessaris. Un cop executat el nou vial, la Generalitat el cedirà a l’Ajuntament.

Un cop finalitzada, l’avinguda dels Països Catalans afavorirà la connexió de la ciutat amb la ronda de Manresa de la C-55 i l’autopista C-16.

La nova avinguda esdevindrà una nova ronda de circumval·lació de la ciutat pel seu sector est i perllongarà la que actualment forma l’avinguda de les Bases de Manresa, de manera que farà el paper de connector entre barris de la ciutat.

L’Ajuntament està ultimant les obres de la segona fase, que correspon al perllongament del vial de l’avinguda Països Catalans des de la carretera de Viladordis fins als Trullols, una connexió llargament reivindicada.