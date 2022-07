El Cercle de Podem Manresa va triar per unanimitat Pol Molina com a portaveu i Ramon Antequera com a responsable d’organització.

Pol Molina té 20 anys, és veí de Vic-Remei i estudiant de Ciències Polítiques i Sociologia. Va entrar en política a través de Confluència Jove. Ramon Antequera, de 47 anys, és mestre d’educació infantil des de fa més de catorze anys. És del barri de la Font dels Capellans i va ser un dels fundadors de Podem Manresa.