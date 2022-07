Les activitats culturals d’estiu a la Casa Lluvià tornen aquest dijous, dia 21 de juliol, amb L’Hora del Pati. Serà mitjançant una jornada sobre arquitectura, gastronomia i música, en el marc del pati de la Casa Lluvià seu de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

El programa inclourà, a 2/4 de 8 del vespre, la xerrada Noves formes d’habitar per assolir una ciutat més social i sostenible, a càrrec de Marta Peris i José Toral: Peris+Toral Arquitectes que, des del seu despatx de Barcelona, duen a terme una investigació continuada dels àmbits de l'habitatge públic col·lectiu i l'espai urbà sota una línia de pensament que situa l'individu com a centre de l'acció i l'arquitecte com a agent social.

La seva obra 84 habitatges socials a Cornellà ha obtingut el reconeixement en alguns dels més prestigiosos premis d’arquitectura, guanyadora dels premis MAPEI a l'Arquitectura Sostenible 2021, finalista al Premi Mies Van Der Rohe 2022, Premio Europeo di Architettura Matilde Baffa Ugo Rivolta 2021 i Gold Award Best Architects 22, entre d'altres. També han obtingut reconeixements per altres projectes: 105 Habitatges socials per gent gran a les Glòries, 54 Habitatges a Bon Pastor, Punt d’informació a les Glòries, 36 habitatges per joves a Can Caralleu, entre altres.

El programa seguirà amb una degustació de vins de la DO Pla de Bages a les 9 del vespre amb un preu de 5 euros. Cal fer la reserva prèvia al correu manresa@coac.cat.

S’acabarà a 2/4 de 10 amb el concert de Bilz, un grup musical influenciat per bandes com Postmodern Jukebox i Scary Pockets, que versiona cançons de diferents gèneres amb altres estils musicals com el funky, el jazz i el swing, entre d’altres. Formen el grup: Marina López, veu; Anna Mariscal, teclat; Joan Fons, guitarra elèctrica, trompeta i veus; Albert Sancristòfol, baix elèctric, i Eduard Puigrodon, bateria i veus. El concert és obert i gratuït.

De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre es podrà visita l’exposició 5 elements, del Taller de Fotografia del Centre Penitenciari Lledoners, a la sala d’exposicions de la Casa Lluvià.