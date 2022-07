La natalitat continua baixant a Manresa fins al punt que l’any passat hi va haver el 38,4% de naixements menys que el 2008.

La natalitat a la ciutat va tocar sostre amb els 968 naixements de l’any 2008. La bonança econòmica i la immigració van ser els factors clau per arribar a triplicar la xifra de parts a la capital del Bages.

A finals del segle passat els naixements van començar a augmentar i aquesta tendència es va mantenir fins a l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008.

Des de llavors la línia ha estat descendent, amb pujades puntuals, i les xifres van davallar progressivament de la franja dels nou-cents a la de vuit-cents, set-cents, sis-cents i, ara, cinc-cents.

L’any passat es van comptabilitzar 596 naixements a la ciutat, la xifra més baixa des del 2001.

Es tracta d’una quantitat molt pròxima als sis-cents, però tot i així cal retrocedir vint anys per situar-se en l’època que els naixements anuals a Manresa no arribaven als sis-cents.

Això va passar entre el 1996 i el 2001, i des de llavors les quantitats sempre havien estat superiors.

Sembla clar que la crisi econòmica primer i la sanitària després han reduït de forma molt significativa la natalitat a la ciutat.

Mortalitat per l’epidèmia

Aquesta és la lectura centrada en la natalitat, perquè les xifres de mortalitat es troben, lògicament, condicionades per l’epidèmia de covid-19 que es va desfermar a començaments de l’any 2020.

L’epidèmia va disparar la mortalitat. Així, si el 2018 i el 2019 se situaven per sota de les set-centes defuncions, el 2020 van arribar a 947 i el 2021 van ser 740. Això indicaria unes dues-centes cinquanta víctimes mortals el primer any de l’epidèmia i a l’entorn de mig centenar atribuïbles a la covid el segon any.