El passat dia 4 de juliol va tenir lloc una nova reunió entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i representants de l’Ajuntament de Manresa. Segons la plataforma, en aquesta reunió el Departament de Drets Socials va posar de manifest que no era possible destinar recursos per construir una nova residència per a gent gran a Manresa com a mínim fins a l’any 2025 i això farà que, lluny de desistir, anunciïn que reclamaran l'equipament amb més força.

Aquesta reunió es tenia que haver celebrat a finals del passat mes de març, tal com es va acordar a l’anterior reunió bilateral entre el Departament de Drets Socials i la Plataforma, celebrada el 25 de gener. Un acord que es va anar ajornant reiteradament per part de la Generalitat, fins al passat dia 4 de juliol.

El Departament de Drets Socials va manifestar que encara no té finalitzada la planificació de necessitats per al conjunt de Catalunya "si bé va avançar-nos que a Manresa no es construirà cap residencia pública durant la present legislatura. El Departament preveu que a finals del mes d’agost podran dir quantes places són necessàries i en aquest marc “intentaran” concertar places a Manresa", va dir.

A la Plataforma li sembla "paradoxal que, sense tenir acabada la planificació de necessitats i sense saber quines son les places que caldrà cobrir a Manresa en el propers tres anys, el Departament ja doni per definitivament tancada en aquesta legislatura la possibilitat de construir una nova residència per a gent gran a la nostra ciutat. Les necessitats de Manresa són ben evidents: sobreenvelliment de la població i la llista d’espera per accedir a una plaça pública".

S'agreujarà el dèficit existent

Consideren que ajornar la construcció de la residència pública a Manresa agreujarà el dèficit existent i incrementarà les necessitats actuals. Després d’anys sense construir-se cap nova residència pública a Catalunya, ara la Generalitat ha manifestat públicament la construcció de tres noves residències públiques fins a l’any 2025, però cap a Manresa.

Afegeixen que les retallades socials que des de l’Administració s’han vingut efectuant en els darrers anys han provocat que les necessitats socials s’hagin incrementat.

Afirmen que la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat rebrà 1.037 milions d’euros provinents del fons europeu Next Generation. Fa uns mesos la consellera Violant Cervera va detallar que entre els anys 2022 i 2026 s’invertiran 397 milions d’euros en l’àmbit de l’atenció a les persones grans i 640 milions d’euros es destinaran a actuacions en matèria d’habitatge. Cal recordar que la nova residència pública a Manresa en el barri del Xup està pressupostada en 9 milions d’euros i consideren que la seva construcció és viable.

Afavorir les residències privades

Per a la plataforma, "tot plegat demostra que la decisió de fer-la o no és una decisió de tipus polític, que és independent de les necessitats, i que respon a la ideologia del partit (Junts x Cat) que dirigeix el Departament de Drets Socials, dins del govern de coalició de la Generalitat. Una ideologia més atenta a privatitzar els serveis públics que a reforçar-los davant les creixents necessitats provocades per l’envelliment de la població".

La plataforma està convençuda que "darrera aquesta negativa de la Generalitat existeix la voluntat d’afavorir les iniciatives de residències privades actualment en construcció a Manresa, que suposaran més de 300 places i que la demanda no podrà absorbir a preus de mercat (més de 2000 euros al mes) per tant, necessitaran la concertació pública per aconseguir la viabilitat econòmica".

La plataforma seguirà reivindicant, amb més força si cal, una nova residència per a gent gran a Manresa en el marc d’un model de gestió pública directa dels recursos i serveis per a la gent gran, perquè pensen que és l'única forma de garantir un model d’atenció a la dependència robust i de qualitat.

I en aquest sentit, a partir del mes de setembre continuaran programant actes reivindicatius, conjuntament amb l’Associació de Veïns del Xup i totes les entitats de la ciutat que els donen suport, apel·lant directament al president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a responsable últim de les polítiques del seu govern.

Diners insuficients

Sobre el fet que el Departament de Drets Socials tingui la intenció d’invertir properament 900.000 euros a la residència de la Font dels Capellans, bàsicament per millorar l’eficiència energètica de l’equipament, ho consideren "del tot insuficient i no podem compartir la satisfacció que el govern municipal ha manifestat davant d’aquesta operació. Creiem que la Residència de la Font del Capellans necessita una remodelació a fons que permeti una assistència de qualitat, una instal·lació que permeti desenvolupar projectes d’atenció centrades en la persona, cosa que avui és impossible".

Afegeixen que això és el que esperen els residents, les seves famílies i el que reclamen les entitats que formem part de la plataforma.

Fa 34 anys que es va inaugurar la residència "i ha quedat totalment obsoleta per manca d’inversió de la Generalitat titular de l’equipament. Es dóna la paradoxal circumstància que la cuina que disposa l’equipament no és operativa perquè no compleix la normativa de la pròpia Generalitat i s’ha de portar el menjar dels residents des d’una empresa exterior de càtering".

A més, "no admetem que la consellera Violant Cervera continuï ignorant a les entitats que formem part de la Plataforma ja que no es digna ni a contestar les cartes ni correus electrònics que se li han enviat sol·licitant una reunió amb ella. Aquesta actitud no es correspon a la d’un càrrec públic com el seu".