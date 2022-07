A conseqüència de l’incendi forestal que des d'ahir diumenge al migdia afecta els termes municipals del Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca, les flames del qual van arribar a les proximitats de les instal·lacions de Món Sant Benet, la comissió organitzadora de la Festa del Tomàquet del Bages, d'on forma part l’Ajuntament de Manresa, ha suspès els actes que s’havien de celebrar aquest dilluns a la tarda a Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages) per inaugurar el certamen. De moment, es mantenen la resta d’activitats previstes per aquesta setmana, que tindran lloc majoritàriament a Manresa.

La decisió de suspendre els actes es fa també com a mostra de suport i de respecte cap als veïns i veïnes de la zona afectats per l’incendi, per la incertesa sobre l’evolució del foc durant les properes hores i per evitar desplaçaments innecessaris, amb l’objectiu de facilitar les tasques dels equips d’extinció.

D'altra banda, les condicions meteorològiques adverses desaconsellen la celebració d’activitats a la zona i Protecció Civil ha demanat reduir al màxim la mobilitat.

Els actes suspesos són, d’una banda, el showcooking que havia de tenir lloc a les 6 de la tarda a la Fundació Alícia de Sant Benet, i que era l’acte d’obertura de la Festa del Tomàquet del Bages. I, en segon lloc, la trobada de cuiners i de productors del Bages, que s’havia de fer a partir de les 8 del vespre als horts de Món Sant Benet.

El Mercat del Tomàquet, al Passeig

La Festa del Tomàquet del Bages, que enguany arriba a la sisena edició, té com a objectiu posar en valor l’horta bagenca i els pagesos que la produeixen. Està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i una dotzena d’entitats que treballen al territori. Al llarg de la setmana, hi haurà prop d’una vintena d’activitats per donar a conèixer el producte estrella de l’horta de la comarca, el tomàquet, i els seus productors, així com reflexionar sobre el model agroalimentari. Les inscripcions de les activitats, que es poden consultar al web de la Festa del Tomàquet, continuen obertes. Alguns dels actes principals seran el Sopar del Tomàquet, dijous al vespre al parc de la Seu, i el Mercat del Tomàquet, dissabte al matí al passeig de Pere III, entre d’altres.