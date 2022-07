Fem Manresa ha presentat dues mocions pròpies al Ple d’aquest dijous, 21 de juliol, per establir mesures per fer front a les altes temperatures i per proposar la gratuïtat del servei de bus durant el darrer trimestre de l’any, per incentivar l’ús del transport públic.

Arran de les elevades temperatures de les darreres setmanes i les successives onades de calor, la candidatura anticapitalista interpel·la al govern municipal perquè faci un desplegament de "mesures excepcionals”. Des de Fem Manresa recorden que, amb la factura de la llum batent rècords històrics, no tothom pot tenir la llar climatitzada o accedir a piscines privades, i per això proposen habilitar espais com a refugis climàtics, habilitar zones d’aigua, dutxes o aspersors a places de la ciutat, disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals per oferir-los gratuïtament, i oferir l’accés gratuït a les piscines municipals els dies d’onada de calor.

En aquest mateix sentit anava la moció que la formació va presentar el mes de juny passat, quan demanava que s’augmentessin els espais verds de la ciutat. Finalment aquesta moció no va ser aprovada i el govern municipal va emplaçar la candidatura municipalista a treballar-ho amb posterioritat.

Alhora, la candidatura critica el que considera uns equipaments "insuficients", en referència a la piscina exterior municipal. Detalla que la població de Manresa només disposa d'una piscina municipal d'estiu "molt petita", amb una entrada que costa de sis a set euros per dia, i que a més té funció de piscina esportiva, amb les molèsties que comporta per a l'usuari barrejar ambdues activitats. Tenint en compte, a més a més, que Manresa disposa d'uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per càpita als d'altres municipis de la comarca.

D’altra banda, Fem Manresa també ha presentat una moció per bonificar el 100% dels abonaments de l’autobús interurbà de Manresa, aprofitant la bonificació que el Govern central establirà pels abonaments de rodalies i mitja distància operats per Renfe. La proposta té per objectiu fer accessible per a tothom el servei de bus urbà i que aquesta sigui una oportunitat perquè el comencin a utilitzar persones que a dia d’avui opten pel vehicle privat pels trajectes urbans, i així incrementar, a la llarga, la seva utilització.

No obstant, emplacen a l’equip de govern a mantenir el compromís per seguir treballant per millorar la qualitat del transport públic urbà i interurbà d’autobusos de Manresa, fent que sigui un servei amb millor velocitat comercial, més fiable, amb més freqüència i major comoditat.