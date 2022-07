Des de demà dimecres i durant un parell de mesos en tongades de diferent durada, es portaran a terme les obres corresponents al Pla de Millora de l'Espai Públic 2022, amb una inversió que supera el milió d'euros (1.083.000) perquè s'hi ha afegit un romanent que va quedar de l'any passat, ha informat aquest migdia Josep Gili, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, en la roda de premsa per presentar el pla. Les actuacions començaran al carrer de Tarragona, amb una durada prevista de 3 dies; al barri del Xup, amb 4 dies de durada, i a la plaça de la Verge de l'Aurora, 3 dies. Hi haurà afectacions.

Amb la inversió d'enguany, d'ençà que va començar l'esmentat pla de millora, el 2017, s'hauran invertit prop de 6 milions d'euros en total (5.920.209 euros), menys de la meitat dels 15,6 que va quantificar la diagnosi realitzada el 2016 per concretar la inversió necessària per dignificar un espai públic de Manresa on feia molt que no s'invertia de manera continuada. Justament aquesta continuïtat ha estat remarcada per l'alcalde Marc Aloy en la presentació de la inversió d'enguany, que arribarà a 14 calçades, 27 espais de vianants i guals, dos parcs infantils (a Sant Pau, on se'n farà un nou de trinca a l'entrada al barri que substituirà el que hi ha al costat de l'església, de mal accés, i al Xup, on es renovarà totalment) i 16 trams de camins.

Aloy ha recordat que tenir un espai públic endreçat és una de les coses que "valora més la ciutadania". Ha avançat la inclusió en el pressupost del 2023 d'un nou milió per destinar-lo a l'esmentat pla i ha remarcat la necessitat de mantenir-li els propers anys, un avís per a navegants, ara que s'acosten eleccions.

Sistematització

Ha insistit que, abans del 2016, quan es va fer la diagnosi, és un tema en el qual s'havia invertit molt poc tot i haver-hi bonança econòmica. Alhora, ha remarcat el fet que la planificació de cada any ja es faci de manera sistematitzada, la qual cosa permet tenir el projecte a començament de l'any, fer la licitació per Setmana Santa i poder executar l'obra a l'estiu. Gili ha explicat que, des del 2019, el que es fa és realitzar un debat amb les associacions de veïns a final d'any en la qual es recullen en un document les necessitats i prioritats de cada barri per, amb uns criteris d'equitat, redistribució i continuïtat, decidir quines són les obres que cal afrontar.

El pla d'enguany

El pla de millora d'enguany destina 349.913,44 euros a 14 punts de calçades per millorar 17.321 m2 de superfície.

S'actuarà als carrers d'Àlvar Aalto, Bases de Manresa, Bruc, Països Catalans, passeig del Riu, passeig de Pere III, plaça de l'Aurora, Pont de Vilomara, Sabadell, Sant Cristòfol, Sant Joan d'en Coll, Tarragona, Viladordis i Xup. Els treballs començaran demà al carrer de Tarragona i a la plaça de l'Aurora i als recorreguts de vianants del Xup.

Pel que fa als espais de vianants i guals, es destinen 449.868,65 euros per millorar un total de 3.622,66 m2 repartits en 27 punts de la ciutat. Aloy ha destacat que, mentre en els primers plans hi havia més carrers que voreres, ara és al revés. S'arribarà als vials Àlvar Aalto, Bellavista, Bernat Oller, Cal Gravat, Font del Gat, Font dels Capellans, Martí i Julià, Panyos, Pont de Vilomara, Sant Joan d'en Coll, Valentí Almirall, Bases de Manresa, Alcalde Armengou, Berga, Concòrdia, Creu Guixera, Ferran Vidal, Granollers, Providència, Rubió i Ors, Sabadell 1 i 2, Sant Blai, Sant Joan d'en Coll, Sant Josep i Viladordis.

Quant als parcs infantils, es destinaran 150.000 euros en total per renovar el parc infantil del Xup (75.000) i fer el nou de Sant Pau (45.000), d'acord amb els veïns, han destacat.

Finalment, pel que fa als trams de 16 camins rurals, s'hi dediquen 133.178 euros. Quatre camins es faran amb paviment de formigó i la resta amb paviment granular.

Un 42,2% del total s'ha destinat a calçades

Un cop acabat els treballs d'enguany, que Gili ha anunciat que es vol que sigui abans de l'inici del curs escolar, que s'avança una setmana, com és sabut, l'Ajuntament haurà invertit els darrers sis anys prop de 6 milions: 2.503.126 a actuacions a les calçades (42,2%), 2.337.426 a espais de vianants i guals (39,5%), 892.578 a parcs infantils (15,1%) i 187.079 a camins rurals (3,2%),

S'han millorat un total de 141.994 m2 de superfície, 101.422 dels quals són calçades; 17.824 espais de vianants i guals i 22.79, camins rurals.

Aloy i Gili han coincidir a dir que a aquesta inversió s'hi han de sumar altres millores a l'espai viari, com la inversió per renovar rajoles al Passeig i al Barri Antic; urbanitzacions com la del passatge dels Predicadors, i operacions molt més ambicioses com la de la Via de Sant Ignasi.