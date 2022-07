Veïns de Manresa insten a limitar l’horari d’un negoci que ven alcohol tota la nit pels problemes que causa

Veïns de la carretera de Vic de Manresa han entrat quatre queixes per separat a l’Ajuntament pel mateix tema: els problemes que diuen que genera al veïnat la clientela de la botiga Express Super, al número 17 del vial. Expliquen que el fet que vengui alcohol fins a altes hores de la matinada té repercussions en la qualitat de vida del veïnat, que ha de suportar aldarulls, crits i la brutícia que generen els bevedors. Demanen limitar-ne l’horari.

L’Ajuntament ha contestat que no li consta «una problemàtica especial respecte aquest establiment», però que, «si s’acrediten motius ben fonamentats d’ordre públic i convivència, es podria justificar la restricció horària». Per part seva, el propietari del negoci s’ha defensat dient que ell no és responsable del que faci la gent que hi va a comprar un cop traspassa la porta, i reclama fixar-se en altres locals de l’entorn que també venen alcohol i no només en el seu. No ha concretat quins.

Els afectats insten l’Ajuntament a regular, «amb caràcter urgent, la prohibició de venda de begudes alcohòliques de les 23 a les 8 hores de l’endemà en establiments que gaudeixen d’excepcionalitat horària per raons de seguretat pública i d’acord amb l’article 18.2 e) de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència». Aquest article diu que, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, no podran vendre begudes alcohòliques tots els establiments oberts al públic, fins i tot els que gaudeixen d’excepcionalitat horària, que és el cas que ens ocupa.

Expliquen que a l’esmentada botiga «hi venen begudes alcohòliques fins a altes hores de la matinada, fins i tot passades les 3 de la matinada i, en festes assenyalades, durant tota la nit. Begudes alcohòliques que es venen a qualsevol persona, incloses joves (algunes que fins i tot podrien ser menors) i a persones èbries, la qual cosa provoca problemes de soroll a altes hores de la matinada, aldarulls, problemes de consum d’alcohol davant de la mateixa botiga, a la via pública, fomentant els botellots a l’annexa plaça Porxada (on, per proximitat, es nodreixen de begudes alcohòliques les persones que s’hi reuneixen pràcticament cada nit per consumir alcohol), problemes d’escombraries , vasos, llaunes, orins i fins i tot defecacions humanes al voltant de l’edifici de la carretera de Vic 15-17».

En definitiva, fan notar, «problemes de salut, salubritat i d’ordre públic que són competència de l’Ajuntament de Manresa i que molesten als veïns de l’edifici i a tots els de la plaça Porxada. Problemes que es veuen agreujats a l’estiu per un augment dels consumidors d’alcohol que hi compren».

Asseguren que les queixes dels veïns «han estat freqüents, amb desplaçaments de la guàrdia urbana». Posen com exemple l’aldarull que va tenir lloc el dia 8 de juny, passats 2/4 de 3 de la matinada.

Demanat sobre aquestes queixes, l’Ajuntament ha informat que «es tracta d’una activitat que gaudeix de l’exclusió de l’horari comercial general i pot obrir sense limitacions horàries, tal com fixa la Llei 1/2017, d’1 d’agost, de Comerç, Serveis i Fires. Entre els establiments que tenen aquesta exclusió de l’horari general (i per tant poden obrir sense limitacions) hi ha, entre d’altres, establiments comercials de venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses i que tinguin una oferta orientada a productes de compra quotidiana d’alimentació i les botigues d’abast».

Nombre limitat d’informes

Les mateixes fonts certifiquen que, «d’acord amb aquesta mateixa Llei, l’Ajuntament pot acordar la variació de l’horari dels establiments que poden obrir sense limitacions. Ho pot fer per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals». En aquest sentit, fa notar que no li consta «una problemàtica especial respecte aquest establiment, ja que en els darrers nou mesos només hi ha un nombre molt limitat d’informes d’actuació policial, en què consten alguns problemes (aldarulls, discussions) provocats sempre per clients de l’establiment». Hi afegeix que «s’ha de tenir en compte que les raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals han de quedar ben acreditades, en tant que una eventual modificació dels horaris suposa una restricció del dret de l’exercent de l’activitat a poder realitzar els horaris que la Llei de comerç estableix per al seu tipus d’establiment». De totes maneres, conclou, «si s’acrediten motius ben fonamentats d’ordre públic i convivència es podria justificar la restricció horària, prèvia instrucció del corresponent expedient».

Extremar la vigilància en general

Els veïns reclamen que, mentre no es compleixi la petició que fan en relació amb la restricció horària, «s’extremin les mesures de vigilància al voltant de les botigues on es ven alcohol en horari nocturn, evitant els aldarulls, sorolls i concentracions de persones al voltant d’aquests establiments i el consum d’alcohol a la via pública».

Parlen en plural perquè recorden que el cas que denuncien no és l’únic. Per això consideren «inexplicables» els motius que han fet que l’Ajuntament no hagi regulat per raons de seguretat pública la venda de begudes alcohòliques en establiments que gaudeixen d’excepcionalitat horària, «el que ha motivat des de fa ja anys greus problemes d’ordre públic a diferents llocs de la ciutat, entre d’altres, al passeig de la República, a la plaça de Sant Domènec, a la plaça Porxada i també, com s’ha exposat, a la carretera de Vic». Remarquen que la regulació que demanen sí que s’ha aplicat «a moltíssimes ciutats de Catalunya». Posen com a exemples, Barcelona, Girona, Lleida, Igualada, Vic, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Sadurní d’Anoia i Sant Pere de Ribes.