A l'actuació, ja anunciada de Els Catarres, la Festa Major de Manresa afegirà, com a novetat de darrera hora, un concert del cantant santfruitosenc Pedro Da Costa, que va quedar semifinalista al concurs Eufòria. En total s'han programat 120 actes en una trentena d'espais.

Serà el diumenge 28 d'agost a 2/4 de 12 de la nit a la plaça Sant Domènec, amb temps perquè les vint mil persones que es concentren per veure el castell de focs a l'Agulla tinguin temps de desplaçar-se.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, han ofert més informació sobre la Festa Major, després que ja anunciessin que recuperarà els actes més multitudinaris.

Possibles restriccions al correaigua

Crespo i Orriols han advertit que el correaigua, del dissabte 20 'agost a 2/4 de 5 de la tarda, es podria veure afectat per la sequera i que si s'acaba confirmant aquesta possibilitat es realitzarà adoptant els canvis necessaris per ajustar-lo a la situació.

Pedro Da Costa oferirà un repertori de temes que va interpretar durant el concurs, i també altres cançons, acompanyat pel guitarrista manresà Jordi Martínez.

Actuacions al polígon dels Dolors

Tornen els concerts al carrer Sallent. Els caps de cartell són els Catarres, el dissabte 27 d'agost a partir de les 11 de la nit, seguits de DJ Arzzet. L'endemà diumenge, el mateix escenari del carrer Sallent acollirà, a partir de 2/4 de 12 de la nit, els concerts de Habla de Mi Presente i de la Banda Neón.

Més concerts

Els dies forts de la Festa Major hi haurà concerts a places del centre. la plaça sant Domènec acollirà les actuacions de La Fúmiga (divendres 26 d'agost, a les 11 de la nit) i de The Xandals i del DJ Adrià Orega (dissabte 27 a les 11 de la nit).

La Plana de l'Om serà l'escenari de grups locals: Rubbersoul-The Beatles Tribut

(dijous 25 a les 10 de la nit), Juriol (divendres 26 a les 11 de la nit), El Amante Virgen (dissabte 27 a la 1 de la matinada) i Jan Bonet Trio (diumenge a 2/4 de 12 de la nit).

A la plaça Major actuarà Hotel Cochambre (diumenge a 2/4 de 12 de la nit a la plaça Major).

Quico Sallés i els Trullols

Altres novetats han estat el nom del pregoner, que serà el periodista Quico Sallés, el 27 d'agost a 2/4 d'1 del migdia al saló de sessions. El pregó finalitzarà amb una actuació musical de l'Orfeó Manresà.

Un dels emplaçaments que es potenciaran serà el Casino, del 25 al 28 d'agost, gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'Espai Ítaca, cada tarda-vespre hi haurà festa temàtica amb animació, música, foodtrucks, animadors, artistes i discjòqueis.

Com a nou espai de la Festa Major, al carrer Agustí Coll, de la zona dels Trullols, el divendres 26 d'agost, a 2/4 de 8 de la tarda, tindrà lloc l'espectacle de circ "Pot ser que no hi ha final", a càrrec del grup de circ Pistolet, amb acrobàcies a ritme de rock.

La Fàbrica Nova a la Manresa desconeguda

Amb la possibilitat de visitar el soterrani, les Visites a la Manresa Desconeguda començaran el 25 d'agost a 2/4 de 5 de la tarda a la Fàbrica Nova.

La segona visita serà a la Capella del Rapte i al Santuari de la Cova, el divendres 26 d'agost, a partir de les 5 de la tarda.