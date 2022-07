Els alcaldes de Terrassa i Manresa, Jordi Ballart Pastor i Marc Aloy Guàrdia, s’han reunit a la capital vallesana en una trobada institucional per posar en comú diferents aspectes relacionats entre els dos municipis i comentar projectes compartits de futur. Entre els temes tractats destaquen principalment en la millora de les infraestructures i la mobilitat.

Un dels temes que s’han plantejat és liderar la reinvindicació davant del govern de l’estat per a una millora de la línia R4 de Rodalies, en la qual els alcaldes consideren que cal que s’hi aposti de manera clara després de molts anys de desinversió.

Aquesta línia, compartida tant per Manresa com per Terrassa, és utilitzada per milers de ciutadans i ciutadanes diàriament. Els alcaldes creuen imprescindible fer realitat la reivindicació històrica d’un increment de la velocitat, i una millora de les freqüències i la qualitat de servei, per tal que sigui una veritable alternativa al transport privat.

També han coincidit en què, en un context d’emergència climàtica i de saturació de les autopistes, la millor manera de combatre aquesta situació és fent una aporta clara pel transport ferroviari, especialment Rodalies.

Reclamar nou model tarifari a la C-16

Ballart i Aloy també han coincidit en fer front comú per reclamar un nou model tarifari a la C16, més racional i adaptat a les necessitats del territori, amb l'objectiu de millorar la mobilitat de la població i equiparar aquesta via de comunicació a la resta de carreteres i autopistes que han estat alliberades de peatges recentment.

A la trobada, a la qual també ha assistit el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, Isaac Albert Agut, s’ha acordat també que totes dues ciutats puguin liderar la recuperació i impuls de l’eix de la E-9, la ruta transeuropea que uneixi Barcelona, Terrassa, Manresa, Berga, Puigcerdà, Foix, Pamiers i Tolosa. Aquesta infraestructura viària, actualment amb un tram abandonat entre Tarascon i Puigcerdà, representaria una nova connexió entre Catalunya i Europa, que complementés i descongestionés l’autopista costanera AP-7, E-15 (Barcelona - La Jonquera - Lió).

En aquest sentit, ambdós alcaldes han coincidit que el propi teixit productiu tant de Terrassa com de Manresa, amb importants sinergies industrials i del camp del coneixement, poden contribuir al reforç d’aquesta reivindicació i que finalment es pugui dur a terme.

Tant és així, que s’ha previst convocar a les alcaldies dels diferents municipis de l’eix, per unir esforços amb aquest objectiu. Segons ells, l’impuls d’aquest eix europeu podria generar noves i importants oportunitats al conjunt de municipis de l’interior del país i el pirineu.

Per a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart Pastor, «és important per a la ciutat poder establir vincles estables amb ciutats referents, com és el cas de Manresa, per treballar plegats en la projecció i consolidació del territori més enllà de la zona metropolitana». Segons Ballart, «som ciutats que compartim voluntats i projectes per oferir millor qualitat de vida per a la seva població. En aquest sentit, la millora de les infraestructures i els serveis de mobilitat, són claus per assolir aquests objectius en els que volem unir esforços».

Al seu torn, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, considera que «és important que ciutats properes però que històricament han tingut poca relació es puguin trobar i unir esforços pel bé del territori i la seva gent». Aloy creu que la trobada d’avui «amb la tercera ciutat de Catalunya en població, ens obre un nou horitzó de millores i projectes compartits, més enllà de la Catalunya Central, en temes tant cabdals com la mobilitat i les infraestructures».

En una nota de premsa, l'Ajuntament de Manresa afirma que aquesta ha estat la primera trobada entre totes dues ciutats que ha de continuar amb un nou espai de treball compartit per continuar explorant projectes comuns per ambdues ciutats. Els alcaldes s’han emplaçat passat l’estiu per a una nova reunió.