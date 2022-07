Fa quatre-cents anys, un segle després de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, la ciutat es va bolcar en unes festes per celebrar la canonització del sant, que van omplir els carrers de festa i actes populars. Per rememorar aquesta efemèride que va sacsejar la ciutat sencera, arriba la Refesta del Camí Ignasià, una jornada festiva oberta al públic que a partir de les 19 h del 23 de juliol fins a la matinada omplirà Manresa de música, cultura popular i tradicional i llum. Amb motiu del perill extrem d'incendi forestal, diversos municipis del Bages, entre d'altres Manresa, es troben afectats per l'activació del nivell 3 del Pla Alfa des del dijous 14 de juliol. Per aquest motiu, i donat que l'espectacle piromusical previst dins de l'acte "Camí de Llum i Foc" estava situat al Pont Vell, una zona molt propera a massa forestal, la part pirotècnica prevista no es podrà dur a terme i s'ajorna per una nova data dins del programa commemoratiu de Manresa 2022, on sigui segur per a l'entorn fer aquesta activitat.

El programa de la Refesta comença amb la Trabucada de Sant Ignasi a les 7 del vespre a la plana de l'Om i la plaça dels Drets. A 1/4 de 8 començarà la cercavila del Pelegrí amb Àliga, Gegants, Víbria, Drac, Mulassa, tabalers i tabalons, el recorregut passarà per la plana de l'Om, el carrer Sant Miquel, la plaça Major i la dels Drets, el carrer Sobrerroca. Seguidament, hi haurà una parada a la plaça Major, on hi haurà l'espectacle de dansa tradicional "transformacions". A les 8 del vespre es continuarà amb la cercavila del Pelegrí, que arribarà fins al parc de la Seu, on es faran les ballades de Sant Ignasi amb Àliga, Gegants, Víbria, Drac i Mulassa. Al mateix parc de la Seu, 3/4 de 9 es faran els castells de Sant Ignasi, fins a 1/4 de 10 de la nit, hora en què es farà el recorregut de l'últim tram de la cercavila que arribarà fins a la plaça de Sant Ignasi. Allà, a 2/4 de 10 començarà de demostració de foc itinerant de diables i diablons "espurnes de Sant Ignasi" que passarà per la plaça de Sant Ignasi, la via de Sant Ignasi i l'inici del camí de la Cova. Quan quedin deu minuts per les 10 de la nit al Pont Vell hi haurà l'espectacle de llum, làser, mapping i música "camí de llum i foc". El darrer acte de la Refesta serà el concert amb els grups Roba Estesa i Strombers al passeig del Riu a 2/4 de 12 de la nit.