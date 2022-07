El bus urbà de Manresa ha recuperat el primer semestre del 2022 pràcticament els viatgers que tenia abans de la pandèmia. En concret, durant el primer semestre hi ha hagut 1.069.056 viatgers, cosa que suposa un increment del 28% respecte el mateix període del 2021. En total, la xifra representa un 94% del total de viatgers que hi va haver durant els primers sis mesos del 2019, any en què es va acabar assolint un rècord de viatgers, 2.218.621 en total.

El 2021, tot i que el nombre de viatgers es va anar recuperant després del descens de la mobilitat produïda per la pandèmia, es van realitzar 1.750.326 viatges en bus urbà, un 79% dels viatgers que es van registrar 2019. Les dades han estat presentades avui en roda de premsa pel tinent d’alcalde d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, David-Aaron López Martí. Durant el mes de gener d’enguany ja es va començar a veure un increment de viatgers més pronunciat que apuntava un canvi de tendència, amb un creixement del 37% respecte el gener de l’any anterior. Un fet que es va veure reforçat els mesos següents. Per exemple, durant el mes de març ja es van superar els resultats del 2019 en un 3,6% i es va continuar creixent un 28% respecte el 2021. Per línies de bus urbà, la que experimenta més increment és la L8 Perimetral Estacions, que creix un 33% respecte el 2021 i arriba als resultats del 2019, amb 430.970 viatgers. Totes les línies experimenten un creixement de més del 20% respecte l’any anterior i superen el 90% del total de viatgers del mateix període del 2019. Els nombre d’usuaris registrats a la resta de línies el primer semestre són els següents: La L1 – Balconada, amb 257.110 viatgers; la L2-La Parada, amb 216.218; la L3-Mion-Plaça Catalunya, amb 53.958 viatgers; la L4 Font-Valldarura, amb 75.365 viatgers, i la L5-Sant Pau-Guix-Viladordis, amb 23.104 usuaris. El títol més utilitzat en el transport públic urbà és la T-10 (que utilitzen un 28% del total de viatgers), seguit de la T-bonificada i la T-16, amb un 18% i 17%, respectivament i la T-Mes, amb un 8,3%. El bitllet senzill, per a usuaris no habituals, només s’utilitza en un 7,6% dels casos. La distribució és valorada positivament perquè els títols que registren més increment són els que es promocionen per als usuaris habituals del transport públic urbà, com la T-Mes, que dona viatges il·limitats durant un mes. L’any 2020 es va reduir la seva tarifa, que va passar de 43,2 euros a 32 euros, preu que s’ha mantingut congelat des d’aleshores. En aquest període, gairebé s’ha triplicat l’ús de la T-Mes, tot passant de 4.771 viatges mensuals l’any 2019 a 14.804 viatges mensuals durant el 2022. Bona rebuda de la T-Jove 18 Fins ara, els joves de fins a 16 anys ja podien utilitzar el transport públic de forma gratuïta amb la T-16, un títol integrat de l’ATM, que també es pot utilitzar a Manresa. El setembre passat, l’Ajuntament de Manresa va presentar la nova T-Jove 18, també gratuïta, amb l’objectiu de cobrir també la franja dels 16 als 18 anys, una edat en què l’ús del transport urbà també és important, ja que molts joves d’aquesta franja fan estudis secundaris en centres d’ensenyament de la ciutat. D’aquesta forma, es promou l’ús del transport públic als joves, que en ser-ne coneixedors, el podran continuar utilitzant posteriorment de forma habitual. Com a promoció, durant els mesos d’octubre i de novembre, l’Ajuntament va enviar la nova targeta a tots els joves de la ciutat que l’any 2021 complien 17 o 18 anys d’edat, perquè la provessin. En total, es van enviar 1.675 targetes, juntament amb una carta i un tríptic informatiu. El nou títol T-Jove 18 està tenint molt bona rebuda. Durant el primer semestre d’aquest any s’han realitzat 52.576 viatges en T-Jove 18. Això significa que els joves entre 16 i 18 anys ja realitzen el 5% del total de viatges de bus urbà. Més de 450 joves han sol·licitat aquest any la nova targeta. També cal destacar l’increment progressiu de viatges en la T-16, amb 173.372 viatges durant el primer semestre de l’any, cosa que suposa un 17% dels viatgers totals del servei i un 50% d’increment respecte el 2019. Per tant, els joves amb la utilització de la T-16 i la T-Jove 18 fan el 22% del total de viatges del bus urbà. La T-Jove 18 anual permet viatges il·limitats i gratuïts en el transport públic urbà i en els transports interurbans, fent parades a Manresa. Hi ha una taxa associada per la seva edició i distribució de 6 euros. Poden obtenir la T-Jove 18, joves empadronats a Manresa que facin 17 o 18 anys durant l’any de la sol·licitud. La forma d’obtenir el títol és fent una sol·licitud mitjançant la web municipal, o bé presencialment a l’Oficina d’Informació Ciutadana o a l’Oficina Jove del Bages. El bus nocturn de la festa major donarà servei a més línies D’altra banda, durant la roda de premsa d’avui, s’ha explicat com serà el servei extraordinari de bus per a la Festa Major de Manresa. Amb l’objectiu de continuar fent campanyes promocionant una mobilitat sostenible, la descongestió del trànsit i una millora de l’aire a la ciutat, es reforçaran les línies que van dels barris al centre de la ciutat amb més serveis. I es farà el servei especial de bus nocturn gratuït, del 26 al 29 d’agost. Amb el bus nocturn, gratuït a totes les línies a partir de les 22 h, es vol convidar a tothom a deixar el vehicle privat a casa i fer el desplaçament en transport públic als actes de Festa Major. Com a novetat, es podrà utilitzar fins a les 4 de la matinada des de la pràctica totalitat de barris de Manresa. En concret, les línies 6 i 7, que uneixen diferents barris amb el centre (amb parada central al carrer Guimerà), disposaran d’un bus cada 30 minuts amb el qual es podrà anar i tornar, per exemple, a la zona de concerts del carrer Sallent. Com a novetat, la línia 5 Sant Pau-Guix-Pujada Roja- Viladordis també tindrà un servei especial els dies festius i servei nocturn fins a les 4 de la matinada, així com la línia del Xup, que també tindrà servei nocturn gratuït fins a la mateixa hora. Per a la difusió d’aquest servei, s’han realitzat vinils a marquesines i autobusos, així com un fulletó informatiu que s’enviarà a tots els domicilis. Més del doble de viatgers els festius en les línies que van a l’Agulla Aquest estiu l’Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya encarada a guanyar nous usuaris, on s’han incrementat les freqüències i els recorreguts de les línies els festius, realitzant la nova parada del Parc de l’Agulla amb les línies L6 i L7. Per tal de promocionar-la, els busos dels diumenges i festius són gratuïts fins a finals d’agost. De moment, durant els tres primers diumenges de juliol en que s’ha realitzat el servei, s’ha registrat un important increment d’usuaris. Hi ha hagut un augment de viatgers del 138% a les línies 6 i 7, que van al Parc de l’Agulla. Això suposa passar d’una mitjana de 347 viatgers diaris els festius de juliol de 2021 a un total de 825 viatgers diaris els festius d'aquest mes de juliol, és a dir, més del doble. La línia L8, també gratuïta durant els festius, ha incrementat l’ús un 36% respecte l’any 2021, tot passant de 701 a 953 viatgers diaris, de mitjana. Els horaris i línies del bus nocturn i serveis especials de la Festa Major Manresa 2022 es poden consultar aquí.