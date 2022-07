La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto Illera, visitarà aquest divendres Manresa. Durant l’estada a la capital del Bages, visitarà l’Ajuntament de Manresa, on es reunirà amb l’alcalde, Marc Aloy i Guàrdia, i diferents regidors del consistori. Posteriorment visitarà diferents punts turístics de la capital del Bages.

Maroto serà rebuda a les 11 del matí per l’alcalde Aloy a l’Ajuntament de Manresa, on signarà el llibre d’honor. Seguidament, es reunirà al saló de sessions amb l’alcalde i diferents regidors del govern municipal, reunió on també hi serà present el subdelegat a Catalunya del govern de l’estat, Carlos Prieto Gómez.

Durant la reunió, el govern municipal donarà detalls a la ministra dels diferents projectes turístics vinculats al Camí Ignasià i a la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi a Manresa, projectes que han rebut dues subvencions per part del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, vinculats als fons Next Generation, en el marc del Pla estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Un dels ajuts, de 2,5 milions d’euros, és per impulsar actuacions en sostenibilitat i transició digital vinculades al Camí Ignasià, mentre que l’altra subvenció, de 2,7 milions, permetrà afrontar millores a diferents elements patrimonials vinculats al Camí Ignasià a Manresa.

Després de la reunió, la ministra Maroto visitarà el Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, el conjunt patrimonial que mostra com era la ciutat del segle XIV. Seguidament, visitarà la Cova de Sant Ignasi i les obres del futur Museu del Barroc de Catalunya. Finalment, als voltants de les 13.30h, és previst que la ministra visiti la Fàbrica Nova, per conèixer de primera mà el projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Manresa per crear un pol de tecnologia i coneixement en aquest antic espai industrial.