El ple de l’Ajuntament de Manresa va fer ahir una declaració institucional de solidaritat amb els afectats del focs del Bages. En la declaració que es va llegir a l’inici del ple de la corporació, es va mostrar la solidaritat i suport a totes les persones damnificades pels incendis, en especial aquelles que han perdut casa seva. També es va mostrar solidaritat i suport a la resta de municipis de la comarca que han hagut de gestionar la situació d’emergència i que ara hauran de gestionar «costoses tasques de reconstrucció» de les zones afectades.

L’Ajuntament de Manresa també es va sumar a la declaració del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages que demana modificacions legislatives i una dotació pressupostària per tal de resoldre els problema d els urbanitzacions que tenen dèficits urbanístics. A més, esperonen a totes les adminsitracions a reforçar les polítiques de prevenció d’incendis.

A més a més, la corporació també ha agraït la tasca que han fet aquests dies tots els cossos i serveis implicats en l’extinció dels incendis. A més, en el cas concret de Manresa, on el foc va afectar 46 hectàrees a tocar el polígon de Bufalvent, l’ajuntament agraeix la tasca del personal de moltes empreses de la zona que van col·laborar de manera especial en la lluita contra les flames i que van evitar que els danys que van provocar fossin majors.

A més, fa esment especial i dona «tot el suport i afecte» als responsables de la finca de les Arnaules que és un dels principals productors d’horta de la ciutat i que també va resultar afectat per l’incendi de Bufalvent. En aquest punt, la declaració també recorda que l’existència de pagesos, explotacions agrícoles i ramaderes i d’hora és essencial no només per l’abastiment de productes de proximitat i de qualitat, sinó també per assegurar un mosaic agroforestal i la lluita contra els incendis. Llegeix el manifest complet a continuació: