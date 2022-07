Unes rampes abandonades a la deixadesa al barri de Saldes-Plaça Catalunya

L’Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya, per boca del seu secretari, Víctor Feliu, ha denunciat la deixadesa de l’Ajuntament pel que fa al manteniment dels espais públics. Posa com a exemple l’estat de les rampes per connectar el carrer del Dibuixant Joan Vilanova amb el de la Comtessa Ermessenda. Justament ahir, el consistori va anunciar la sisena injecció anual consecutiva d’un milió d’euros per endreçar l’espai públic, que no arribarà a aquest vial.

Feliu reclama que, «ara que al cèntric passeig de Pere III han substituït els arbres morts i estan substituint el paviment malmès, caldria que els responsables de manteniment s’arribessin de passada a la perifèria i també tinguessin cura dels espais fets malbé». Posa d’exemple les esmentades rampes, on «falten peces al paviment, altres estan aixecades i altres estan enfonsades, fet que provoca molts entrebancs a les persones que hi passen». Alhora, explica que «hi ha molts escocells sense arbres. En el dia d’ahir [dilluns passat per al lector] n’hi havia 31». Hi ha «arbres tallats al terra i recolzats al mur». Una situació de fa mesos Tot i que les imatges recollides per Feliu són actuals, «ja fa mesos que aquell sector està en aquesta situació deplorable i l’Ajuntament ho sap perquè se li ha comunicat». La urbanització d’aquest punt de Manresa, corresponent al Pla Parcial del Tossal dels Cigalons, es va donar per acabada el desembre del 2007 i ja aleshores va generar crítiques de l’associació de veïns perquè algunes baranes a les rampes, que baixen en ziga-zaga des del carrer de la Comtessa Ermessenda fins al de Joan Vilanova i també les del lateral on hi ha el parc infantil, estaven incompletes. Cinc mesos després, continuaven igual i l’ens veïnal ho va denunciar pel perill que comportava. També es queixaven que hi havia més ciment que no pas verd. Fins i tot van engegar una batalla judicial que, finalment, van decidir aturar per manca de diners. Ara, quinze anys després, els veïns, novament a través del sempre combatiu Víctor Feliu, que aleshores també va encapçalar les queixes com a president de l’entitat, torna a posar damunt la taula un nou episodi de deixadesa al barri que, tal com comenta, fa mesos que dura i han fet saber.