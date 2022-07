El parc de la Seu va acollir anit la celebració del Sopar del Tomàquet, inclòs en la programació de la 6a edició de la Festa del Tomàquet del Bages, que té per objectiu reivindicar el producte de proximitat. L’àpat va tenir la col·laboració de set restaurants de la comarca: La Barca, Bacasis, el Cau de l’Ateneu, Mas de la Sala, Alberg de Castelladral, l’Aida i Espai Gastronòmic Jordi Llobet. Durant la vetllada, els 150 comensals que hi van assistir -que van omplir l’aforament- van gaudir d’un menú degustació de sis plats i dues postres que portaven el tomàquet com a element principal. -H.C.A.