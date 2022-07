A proposta de Fem Manresa, el ple municipal celebrat dijous va aprovar disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals per oferir-los de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.

L’equip de govern d’ERC i JxM va rebutjar tant habilitar zones d’aigua, amb dutxes i aspersors, a places de la ciutat, com oferir accés gratuït a tota la població a les piscines municipals els dies d’onada de calor.

Per al govern, "no seria idònia l’opció de l’accés gratuït a tota la població a les piscines municipals". Ho va justificar pel fet que "no estan concebudes com a piscines de lleure sinó esportives i les seves instal·lacions no reunirien les condicions legals quant a disposició de serveis higiènics, dutxes i vestidors com s’exigeix a les piscines de lleure, ja que aquests han de tenir-los a fora".

El govern "tampoc veu oportú la instal·lació de dutxes o altres tipus de suports a places o altres espais públics" en un context de sequera i necessitat important d’estalvi d’aigua.