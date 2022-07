La Refesta commemora les Festes de Canonització de Sant Ignasi que van fer-se el 1622. Els actes començaran a les 7 de la tarda a la Plana de l’Om i la plaça dels Drets amb la trabucada de Sant Ignasi. Quinze minuts després, arrencarà la cercavila del Pelegrí, que farà de fil conductor de la festa, amb Àliga, Gegants, Víbria, Drac, Mulassa, tabalers i tabalons, el recorregut passarà per la plana de l’Om, el carrer Sant Miquel, la plaça Major i la dels Drets, el carrer Sobrerroca. A 2/4 de 8 hi haurà una parada a la plaça Major, on es farà l’espectacle de dansa tradicional «transformacions», l’estrena d’un espectacle de dansa creat expressament per tots els esbarts de la ciutat.

A les 8 es continuarà amb la cercavila del Pelegrí, que arribarà fins al parc de la Seu, on, a 2/4 de 9, es faran les ballades de Sant Ignasi amb Àliga, Gegants, Víbria, Drac i Mulassa, que estrenarà el seu propi ball. Al mateix parc de la Seu, 3/4 de 9 es farà una demostració castellera. A 1/4 de 10 de la nit es farà el recorregut de l’últim tram de la cercavila que arribarà fins a la plaça de Sant Ignasi. Allà mateix, a 2/4 de 10 començarà de demostració de foc itinerant de diables i diablons «espurnes de Sant Ignasi» que acabarà a la capella de Sant Marc, a tocar del Pont Vell. Entre els arcs d’aquest pont i un escenari ubicat en una llosa del riu Cardener, es farà el «Circ de l’Home del Sac», un espectacle d’equilibris, malabars, teles, trapezi i música. A continuació, es podrà veure «Camí de llum i de foc», una espectacular creació audiovisual pensada exclusivament per al Pont Vell i el seu entorn, formada per llum, mapatge i làsers, amb una música creada expressament per a l’ocasió. Finalment, la Refesta culminarà amb el concert de Roba Estesa i Strombers al passeig del Riu.