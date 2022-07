La ministra de Turisme promet noves ajudes al Camí Ignasià en una visita a Manresa

Amb el desig de tornar a visitar Manresa més endavant acompanyada per la seva família, tal com va expressar a l’alcalde Marc Aloy i al regidor Joan Calmet abans d’acomiadar-se, i amb un dinar a La Cuina amb els regidors socialistes de l’Ajuntament i altres càrrecs i excàrrecs del partit a les nostres comarques. Així va finalitzar, ahir, la visita que va fer la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto Illera, a Manresa, convidada pel consistori. Maroto es va comprometre a continuar ajudant el Camí Ignasià amb un programa que sortirà a final d’any i a assessorar el consistori a l’hora de buscar les millors fonts de finançament per al projecte de la Fàbrica Nova.

La ministra va ser a Manresa per conèixer de primera mà a què destinarà l’Ajuntament els 5,2 milions dels fons Next Generation que ha rebut de l’Estat. En l’atenció als mitjans, demanada per aquest diari, va obrir una nova via de finançament per al tema ignasià: un programa turístic que sortirà a final d’any. Quant al projecte de la Fàbrica Nova, que va ser el darrer espai de Manresa que va visitar, va desestimar que pugui beure dels fons Next Generation si no és per a temes molt concrets i es va comprometre a demanar a quina porta (ministeri) haurà d’anar a trucar l’Ajuntament per obtenir ajudes estatals per a aquest projecte en concret.

Maroto va arribar, puntual, a les 11 del matí. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el subdelegat a Catalunya del Govern de l’estat, Carlos Prieto Gómez, la van rebre a la plaça Major. A l’interior de la casa gran, abans de reunir-se amb el consistori (no hi van ser els regidors de Fem Manresa i es van excusar el de Ciutadans, Andrés Rojo, i el regidor no adscrit Miguel Cerezo) va signar al llibre d’honor de Manresa i va ser obsequiada amb un llibre sobre l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, un sobre la Manresa de Sant Ignasi escrit per la periodista de Regió7 Laura Serrat i un punt de llibre.

Al saló de sessions va rebre informació del destí que donarà el consistori a dues subvencions del seu ministeri lligades als Next Generation. Una, de 2,5 milions d’euros, servirà, entre d’altres, per crear noves eines digitals per millorar l’acollida turística; l’altra, de 2,7, permetrà afrontar millores en diferents elements patrimonials vinculats al Camí Ignasià a Manresa. Quant a aquesta darrera ajuda, Aloy va posar en valor que la resta de municipis que han rebut diners són tots patrimoni de la humanitat.

Els primers contactes, fa dos anys

El regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, explicava a Regió7 que el primers contactes amb la ministra es van fer fa dos anys gràcies a la interacció d’un diputat d’ERC a Madrid que la va informar dels objectius turístics de la ciutat. La primera trobada va ser mitjançant una videoconferència on ella els va suggerir que es presentessin als fons Next Generation. «Ens va dir: jo us donaré suport, i ens n’ha donat». Ahir, els va fer una nova proposta per garantir la continuïtat de les ajudes que, en aquest cas, ja no se centraran en la Manresa ignasiana sinó en el Cami Ignasià en conjunt. Segons va explicar Maroto davant dels mitjans, «tenim un programa, del qual hem estat parlant, que és el Programa d’Estratègies Turístiques España, que ens permetrà treballar en les cinc comunitats autònomes [per on passa el camí]». Va informar que ha demanat que es reuneixi la comissió que ha de decidir en quins aspectes es vol incidir amb les ajudes de l’esmenat programa, que és previst treure a final d’any de cara al 2023.

Calmet va avançar a aquest diari que «ens hi presentarem com a Camí Ignasià. L’única dificultat és que la convocatòria és per a grups de destins turístics. Així com el que hem fet fins ara era per a un destí, que era Manresa, ara serà per a grups, i és ideal per a una cosa com el camí, on hi ha diferents comunitats autònomes, ajuntaments i ens comarcals. Hem de buscar cinc o sis socis que ja tenim ullats i amb això ja ens presentem».

Anima a visitar Manresa

Després de la sessió a l’ajuntament, la ministra va visitar el carrer del Balç i va fer l’atenció als mitjans, en la qual va insistir en l’aposta del Govern estatal per un turisme diversificat. «Volem ensenyar una Espanya més diversa que la que habitualment es coneix a fora del nostre país, que és, sobretot, el destí de vacances associat al sol i a la platja». Va aprofitar l’avinentesa per recomanar davant dels micròfons una visita a Manresa. «Aconsello que els que ens escolten descobreixin aquest ric patrimoni que té Manresa. La seva catedral, els seus espais de reflexió, el Camí Ignasià, que està ara emergint com a producte turístic, però que estic convençuda que en el futur serà un dels reclams que portaran turistes a aquesta ciutat». Així mateix, va expressar el desig de «continuar col·laborant amb l’Ajuntament, amb la comarca i amb la resta de comunitats autònomes perquè el Camí Ignasià es conegui més, s’hi inverteixi i que el puguem aprofitar com un producte que diversifiqui, creï feina en l’àmbit local i doni a conèixer una Espanya molt més rica en aquest espai i entorn rural en el qual estem».

Al santuari de la Cova, on va admirar els mosaics de Marko Rupnik i va entrar a l’avantcova i a la coveta, la van rebre David Guindulain, superior de la comunitat religiosa, que li va fer les explicacions; Lluís Pagès, director adjunt de la Cova; Josep Lluís Iriberri, director del Camí Ignasià, i el delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, que li va lliurar el llibre sobre els 500 anys de la Manresa ignasiana escrit per Francesc Riera, un opuscle sobre els mosaics, un imant de nevera i una rajola de les que serveixen per senyalitzar el Camí Ignasià. Maroto, que va signar el llibre d’honor de la Cova, va dir que «ara toca que es coneguin els sols [que senyalitzen el Camí Ignasià] perquè la petxina [amb què se senyalitza el Camí de Sant Jaume] ja la coneixem».

Després de fer parada a les obres del futur Museu del Barroc, a la Fàbrica Nova va ser rebuda pel director de la UPC Manresa, Pere Palà, i un equip del centre, que la van informar del projecte per convertir l’antic complex fabril en un pol de coneixement i de tecnologia. A les 2 i pocs minuts, la ministra va pujar al cotxe per anar a dinar en un acte privat amb el seu partit després de tres intenses i caloroses hores immersa en els projectes que marcaran el futur de la capital del Bages.

La primera visita d’una ministra en democràcia

«Estem molt contens de tenir la ministra. Que sigui la primera del Govern que ve a la nostra ciutat és un fet remarcable i simbòlic». L’alcalde Aloy va expressar amb aquestes paraules fins a quin punt era inèdita la visita d’ahir de Reyes Maroto. En democràcia, segons van comentar alguns regidors, abans d’ella, a Manresa només hi havia estat, el 2008, l’aleshores ministre d’Indústria, Miguel Sebastián.