L'activista veïnal Joaquín Vizcaino ha mort als 81 anys. Nascut a Guadix, Vizcaino va arribar de petit a Manresa. Va ser fundador i president de l'Associació de Veïns del Xup, entitat en la qual va estar actiu fins que el van acompanyar les forces. Va ser sindicalista i membre del Comitè Local del PSUC de Manresa.

Joaquín Vizcaino Grima va néixer a Guadix el 28 de novembre de 1940 i amb 11 anys va anar a viure a Manresa, on va començar a treballar d’ajudant de sabater a Calzados Guix (al passeig de Pere III). Quan tenia 14 anys va treballar d’aprenent d’electricista a Cal Gallart (plaça de Gispert) i, posteriorment, a Joan Soler i Talleres Vila, també d’electricista. Als 20 anys va començar a treballar de guixaire a diferents empreses fins que per la seva lluita sindical, a Manresa ningú no li va voler donar feina, tal com recull la web Memoria.cat. A partir d'aquí, va regentar el bar la Española al barri del Xup, on va treballar des del 1979 fins a la seva jubilació.

Per la seva militància al PSUC, el manresà va ser retingut per les forces franquistes el 10 de desembre de 1975 i alliberat el mateix dia, després de fugar-se a Barcelona durant les detencions.

Va ser fundador i primer president de l’Associació de Veïns del Xup, sindicalista a CCOO i membre del Comitè Local del PSUC de Manresa. Actualment, era membre actiu de l’Associació de Veïns del Xup i de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa, entitats al costat de les quals va lluitar per la materialització de la residència pública del barri del Xup. L'octubre de l'any passat va participar en l'acte reivindicatiu i simbòlic de col·locació de la primera pedra de la residència.