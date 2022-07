Malgrat la intensitat que va marcar les tres hores de l’estada de la ministra Maroto a la capital del Bages, al marge del dinar posterior, la titular del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va tenir temps per protagonitzar dos moments de distensió. Un, davant la capella del Pou de la Gallina, on va saludar la ciutadana que en custodiava l’entrada i que oferia programes de les Festes de Sant Ignasi als qui passaven pel davant. L’altre, a la barberia que hi ha al carrer de Sobrerroca, on va entrar atreta per l’estètica del local i on va parlar uns minuts amb el barber del negoci.