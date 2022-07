El grup municipal del PSC de Manresa va alertar, en el ple de dijous, d’un sobrecost milionari en les obres per transformar l’antic col·legi Sant Ignasi en el Museu del Barroc de Catalunya. Ciutadans també va voler subratllar que, en la darrera fase, la previsió inicial de despesa de 0,9 milions havia passat a 1,9. L’equip de govern d’ERC i Junts va respondre que les comparatives entre la previsió inicial i la despesa final que realitzava l’oposició "fan aigües per tot arreu".

Andrés Rojo, de Ciutadans, va explicar que no entenia que inicialment hi hagués una fase relativa a acabats i instal·lacions pressupostada en 970.000 euros que ara passava a 1.932.000 euros, un milió d’euros més.

Tot seguit, la regidora del PSC Mariana Romero va dir que més enllà de la plurianualitat per al 2022 i 2023 que s’aprovava en aquell ple calia centrar-se en el cost total de l’obra.

Va afirmar que "en el ple del 20 de desembre del 2018 es va aprovar el document de l’avantprojecte de les actuacions per un valor de 5.403.757 euros i, ara, ja anem per 8.022.388 euros, el que suposa un augment del 32%, que equival a 2.618.631 euros més".

Ella mateixa va afirmar que "ja sé que em direu que estic fent trampes, perquè aquí dins no només hi ha l’obra sinó també el concurs per al projecte del museu, el pla de comunicació i la museografia, però un projecte ho ha d’incloure tot, fins i tot que estigui totalment acabat per poder oferir el servei a la ciutadania, tal com s’havia programat".

Va afegir que encara que es restés tota la part que no són obres pròpiament dites "estem parlant d’una despesa de 6.891441 el que suposa un 27% d’augment".

El regidor d’Urbanisme, David Aaron López, va replicar que "aquestes comparatives no es poden fer". Va dir que l’import de la darrera fase d’acabats interiors, la que Ciutadans deia que havia passat de 0,9 a 1,9 milions d’euros, conté actualitzacions de preus "per les actualitzacions que hi ha en l’evolució dramàtica dels subministraments i també hi ha una part de l’obra que no és comparable, perquè hi ha més increment d’obra per intervencions que no estaven previstes inicialment".

Romero va afegir que "no intento fer demagògia, sóc conscient de l’augment de preus pel context del mercat, però també sé que un projecte ben fet inicialment no té perquè superar un percentatge tan elevat. El fet que s’hagin fet els sostres que han sortit imprevistos ja es podien haver analitzat abans. Hi ha moltes coses que es poden preveure abans en un projecte ben fet".