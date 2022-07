Sense solució que es tardi una hora a omplir d’aigua un camió de bombers al parc de Manresa

Una pregunta formulada per Fem Manresa al ple municipal de dijous va permetre obtenir més informació sobre la queixa dels Bombers que necessiten una hora per carregar d’aigua un camió al Parc de Manresa, un problema que fa 40 anys que dura per la falta de pressió. La resposta de l’equip de govern d’ERC i JxM va ser que és competència de la Generalitat i fa anys que reclama sense èxit que se solucioni.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, va recordar que la titularitat del Parc de Bombers és de la Conselleria d’Interior i, per tant, "és la Generalitat de Catalunya la que s’ha de bellugar per aquest fet".

Calmet va afegir que des de l’administració local el que sí que es fa des de fa anys "és avisar d’aquesta anomalia, informar que hi ha pressió suficient relativament a prop a la zona del CTM i es demana a Interior que ho resolgui".

Calmet va voler relativitzar la situació dient que "un problema que diuen que fa 40 anys que dura igual no és tan problema".

Va reconèixer que "al parc de Bombers de Manresa hi ha una pressió insuficient, que afecta sobretot el funcionament ordinari". Va posar com a exemple que "quan els camions tornen de fer el seu servei o quan fan les pràctiques si estan carregant el camió no poden fer servir per les dutxes, per dir-ho d’alguna manera, i el propi carregament d’aigua del camió és molt lent. Això és així, és indiscutible i no es pot negar".

Ara bé, va voler deixar clar que quan els bombers quan ja estan fent la seva feina "no es refien de la recàrrega d’aigua que farien al parc de bombers. Ells recarreguen en els diferents hidrants que hi ha escampats pel territori, que en són molts i en els quals hi ha la pressió suficient. Per tant, es carrega un camió de bombers en 5 minuts".

Va explicar que "malament aniríem si el camió de bombers un cop ha acabat la seva aigua hagués de tornar a carregar i tornar al lloc de l’incendi. Això seria absolutament ineficaç i, en realitat, no és el que passa. Per tant, hem de donar un missatge de tranquil·litat a la població en el sentit que quan hi ha incendis tenim un problema importantíssim. Tots ens posem neguitosos i preocupadíssims però no perquè hi hagi un problema d’aigua".

Va recordar que hi ha un procés en marxa per canviar la ubicació del parc de Bombers.

La regidora Roser Alegre, de Fem Manresa, va respondre que l’Ajuntament potser hauria "de fer una mica més d’esforç" en reclamar una solució. "No pot ser que tinguem un parc de bombers que tingui aquests problemes després de tants anys". Va dir que "sí que hi ha d’haver un nou parc de bombers però les obres han de començar el 2025. No ens hauria de servir que ja n’hi haurà un de nou i ja es farà bé. La gent vol treballar amb unes condicions ara, també". L’alcalde Marc Aloy va intervenir per dir que havia trucar al cap del parc per assabentar-se de quin era el problema, després va parlar amb el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, "perquè estudiïn quin cost té això i amb el benentès que aquesta informació es pugui traslladar al departament d’Interior que no oblidem és qui ha de fer l’actuació, perquè, al final, estem a casa seva. Hem perseguit i hem parlar amb totes les institucions que hi tenen alguna cosa a veure".