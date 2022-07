La sisena edició de la Festa del Tomàquet va tancar ahir amb el Mercat del Tomàquet, on una quinzena de productors d’aquesta hortalissa i altres aliments de proximitat van exposar-los de cara al públic. A més, també es va portar a terme tallers, demostracions gastronòmiques i tastos. La jornada va començar amb un esmorzar de forquilla que consistia amb un plat de cigrons amb botifarra, all tendre i ceba confitada. Durant l’acte Agustina Oliveras, de Cal Montclar, explicava alguns consells per conservar i bullir els cigrons; com la importància de posar-los en remull durant 24 hores i afegir 2 cullerades soperes d’aigua per cada quilo.

A continuació, Teresa Korol, de l’Associació l’Era Espai de Recursos Agroecològics, va oferir un taller d’extracció de llavors. Assenyalava que és molt important el procés de conservació, en el qual no pot haver-hi humitat. Per posar un exemple, pel que fa al tomàquet comentava que s’han de guardar en un lloc sec i ventilat durant un màxim de 6 hores i és essencial que la llavor estigui ben seca perquè no germini. Korol també va ensenyar una tècnica per separar llavors anomenada doble sedàs i que consisteix a passar, primer, la llavor en un sedàs amb forats més grans i, després, en un de forats més petits. «Treure el 80% de la llavor és fàcil. El que és complicat és el 20% restant, que consisteix a seleccionar les que estan en bones condicions», comentava Teresa Korol.

Cuinetes confinades és un grup d’unes 30 persones provinents d’arreu del territori català que va començar a elaborar i compartir receptes durant el confinament. Ahir, una petita part de la colla va oferir quatre demostracions gastronòmiques que tenien el tomàquet com a ingredient principal. Jordi Largo va elaborar un salmorejo cordovès seguint una recepta familiar; Mireia Pérez, amb l’ajuda de la seva filla Ivet López, un tàrtar de tomàquet; Carme Cruz, tomàquet farcit de llonganissa; i, finalment, Jaume Giménez, una amanida mixta de tomàquets amb vinagreta de ceba i alvocat. Tots quatre tenien l’ajuda d’Elvi Rodríguez i Lluís Oliveras, que donava la paraula al públic en cas que tinguessin alguna pregunta per fer. L’acte va tenir molt èxit i va finalitzar amb un tast dels quatre plats.

L’última activitat que es va fer va ser un tast conjunt de 3 vins i 5 varietats de formatges a càrrec de Jaume Pont, de la botiga manresana Setè Cel, i de Carles Badia, de formatges Gavarresa (Artés). En primer lloc, es va maridar 2 formatges crema amb vi Picapoll, del celler Abadal. En segon lloc, un formatge de cabra amb llet pasteuritzada i un formatge de llet crua de vaca amb vi rosat Jaume Grau, del celler amb el mateix nom. Per acabar, un formatge fet amb llet de cabra amb el vi Petit Bernat Negre, de l’Oller del Mas.

Els productors, molt contents

El canvi d’ubicació del Mercat Puigmercadal, on es va celebrar la darrera edició, amb el nou emplaçament al passeig de Pere III ha tingut molt bona acollida i acceptació per part dels productors. Joan Narcís Perramon, de l’Or de Cal Vaquer (Callús), destacava que «és un punt favorable estar de cara a la gent». Per la seva part, Teresa Korol, de l’Associació l’Era Espai de Recursos Agroecològics, assenyalava que «aquí hem arribat a més públic», i Susanna López, del Terròs (Sant Vicenç de Castellet), comentava que els altres anys «només hi anava la gent del mercat». Domènec Casals, de Licors Xarrup (Avinyó), també valorava positivament l’organització i la situació.

Els manresans Xavier Torras, del regadiu Mas d’en Pla, feia referència al fet que al Puigmercadal la gent «hi anava expressament» i, en canvi, al Passeig «és un lloc on passen més persones». I Pere Calafell, de Can Calafell, manifestava que, en haver-hi més moviment, «més gent s’interessava pels productes». Al seu torn, Joan Rossinyol, del Mas Rossinyol, ressaltava «l’ombra que hi ha», i Enric Casasayas, de Les Arnaules, posava una nota «d’un 9,50» a la jornada.

A la mostra també hi havia productors que hi participaven per primera vegada. És el cas de l’Alfons Parcerias, de Cal Felip (Fals), que no s’imaginava «poder fer tantes vendes», i del Ferran Gallego, d’Ànima Essències (Castellnou de Bages), que també es mostrava satisfet. Per acabar, Joan Canellas, de la formatgeria Cal Cantaré (Santpedor), comentava que «ha sigut un no parar de gent i això és important perquè d’aquesta manera es pot donar a conèixer els productes de proximitat i de temporada».