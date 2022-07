Cinc homenatges a la cultura popular distribuïts entre tres places i dos vials

Dins el conjunt d’escultures relacionades amb la cultura que trobem pels carrers i places de la ciutat n’hi ha unes quantes que estan relacionades, directament o indirecta, amb entitats culturals de Manresa.

Comencem el recorregut pel monument més antic d’aquesta tipologia. El trobem situat a la plaça de Francesc Cots Argullol i és el conjunt escultòric que la ciutat va aixecar quan va ser proclamada quarta Ciutat Pubilla de la Sardana, l’any 1963, després de Girona, Lleida i Ceret. Entre els diferents actes de commemoració d’aquesta efemèride se sol erigir un monument a la sardana. La nostra ciutat va ser la segona que ho va fer i, a partir d’aquí, ja va quedar institucionalitzat aquest acte.

La peça va ser obra de l’artista manresà Jaume Soldevila Ribera. Francesc Junyent Maydeu el descriu d’aquesta manera: «És centrat per quatre pilars de pedra sorrenca units per una plataforma circular, on s’assenten dos blocs de pedra corbats i units superiorment. Representen dues persones que aixecant els braços enllacen les mans, tret essencial i definidor de la sardana. Dos blocs plans, de pedra de travertí, que davallen suaument i de manera oposada cap al centre, flanquegen la part davantera i posterior del nucli central. En el primer bloc hi ha encastada la figura de sant Jordi, dalt d’un cavall, que escomet el drac, mentre que en l’altre hi ha la inscripció al·lusiva al monument i les muntanyes de Montserrat al cantó oposat». La inscripció recollia «Manresa a la sardana», i la data d’inauguració del monument, «21-4-1963». El monument va ser inaugurat per l’alcalde de la ciutat, Josep Moll Vall, i les autoritats civils i militars de l’època. A Moll li va costar el càrrec. El Consejo Local del Movimiento, que havia avisat el governador civil, Ibáñez Freire, de la «festa separatista» que es volia celebrar a Manresa, va instigar la seva destitució. El monument presenta un estat força deteriorat.

Manresa Ciutat Gegantera

Ara ens dirigim cap a la plaça d’Europa, on en un extrem trobem el Monument als Geganters (1990), obra de l’artista manresà Ramon Jounou Llanas. El monument es va aixecar l’any en què Manresa va ser proclamada Ciutat Gegantera, i es tracta d’una escultura de dos gegants amb corona i túnica fets amb planxes de ferro soldades disposats de formes geomètriques.

La figura del darrere representa el gegant i la del davant, la geganta, que presenta un forat perquè els infants puguin entrar-hi i espiar-hi com si portessin un gegant. Al terra hi ha la inscripció: «Al món geganter. VI Ciutat Gegantera, Manresa 1990. Geganters de Manresa. Caixa de Manresa, Ajuntament de Manresa».

Seguim cap al carrer Nou de Santa Clara, on, al costat de la creu del Tort, hi ha un monument commemoratiu del XXV aniversari de la Comissió de la Divina Pastora, entitat cultural del barri de les Escodines, erigit el 1990 i obra de Ribalta P. N.

Es tracta de dos blocs de pedra que formen un angle i se situen damunt d’un pedestal. En el superior hi ha un baix relleu amb la silueta de les muntanyes de Montserrat i en el que mira a la creu del Tort trobem la figura de sant Ignasi amb túnica i aguantant un llibre que representa els Exercicis Espirituals. En un lateral de la part inferior, la inscripció «XXVè aniversari Comissió Divina Pastora 1990», així com figures al·lusives al personatge.

Continuem el recorregut a la placeta de l’Escloper, on, al mig del carrer de Sant Miquel, a tocar del carrer Botí, trobem un monument al teatre, erigit l’any 1993, obra de Ramon Oms Pons. Sobre una base quadrada feta amb llambordes com les que hi havia antigament als carrers del Centre Històric s’aixeca un bloc cúbic de pedra monolític. A la part superior, un rostre fet de bronze d’una actriu que es treu la màscara després de l’actuació per retornar a la vida real on farà el seu propi paper. En una de les cares laterals hi ha una placa on podem llegir: «El grup teatral l’Espantall / com administradors de les / Festes de la Llum 1993 i el / Casal Familiar Recreatiu en / reconeixement al teatre manresà. Febrer 1993».

Una donació molt especial

Acabem a la plaça de Gispert, on l’any 2009 es va situar en un lateral un monument a la dansa amb motiu del centenari de l’Agrupació Cultural del Bages. Es tracta d’una escultura de bronze d’una nena que es corda una sabatilla de dansa a sobre d’un cub del mateix metall que es prolonga amb un banc de pedra. L’obra que firma Ramon Oms Pons manté les característiques d’altres escultures de l’autor repartides per Manresa.

En un lateral del cub hi podem llegir: «Monument a la Dansa d’Arrel Tradicional. Donació a la ciutat per l’Esbart Manresà de Dansaires de l’Agrupació Cultural del Bages amb motiu de la celebració del seu centenari. Setembre 2009».