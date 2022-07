Els treballs d’adequació del nou jardí de la residència de la Font dels Capellans de Manresa estan avançats i quedaran enllestits la primera setmana d’agost. Ho van anunciar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David-Aaron López Martí, i la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina, en una trobada amb la directora de la residència. El projecte es va elaborar tenint en compte les peticions dels usuaris, famílies i treballadors de la residència.

Fins ara, s’han aixecat els murs perimetrals i s’ha fet el moviment de terres de les plataformes i els paviments, tant del nou pati com de les rampes que uneixen els diferents espais, així com dels recorreguts del jardí actual, ja que s’hi va preveure una nova pavimentació per ampliar-ne l’amplada i fer-los més accessibles. També s’han col·locat els escocells al pati posterior pavimentat. Aquests dies s’hi està fent els treballs de plantació dels arbustos, que s’ubicaran al costat de la tanca, amb l’objectiu d’aconseguir la privacitat de les persones usuàries respecte a la via pública. També s’hi ha començat la plantació de 22 arbres, que va acompanyada d’una xarxa de reg per garantir la supervivència de les espècies vegetals. Un cop fetes aquestes tasques, es preveu redefinir la plataforma intermèdia amb la formació de dos monticles, amb l’objectiu de fer-hi encabir els arbres que hi ha i possibilitar-hi el pas dels usuaris. Finalment, es col·locaran els quatre bancs previstos i es formaran les noves pistes de petanca.

Només quedaran pendents les tasques d’hidrosembra per enverdir una part del nou espai, que no es podrà fer fins al setembre, quan hi hagi millors condicions climatològiques i el temps permeti la germinació de les llavors.

El projecte es va tirar endavant després de constatar que les obres d’urbanització de la nova avinguda dels Països Catalans, inaugurada recentment, afecten el pati de la residència que hi havia fins ara. L’actuació no ha estat exempta de polèmica. Entitats de gent gran i veïnals han criticat els canvis, que consideren que van en detriment dels residents.