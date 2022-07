Els Tres Salts del riu Llobregat passa del verd al negre en dies

A tocar de Manresa podem trobar el paratge natural els Tres Salts del Llobregat, una alternativa a les piscines i platges a tocar de casa, dins el nucli de Sant Fruitós de Bages.

Es tracta d’una zona molt concorreguda, especialment els mesos on predomina el bon temps, on famílies, amics i persones a títol individual hi van amb la finalitat de refrescar-se i gaudir de l’entorn.

La setmana passada, abans que s’iniciés l’incendi del Pont de Vilomara, Regió7 va anar-hi per comprovar quantes persones hi havia i per saber el motiu pel qual hi eren. Una d’elles és la manresana Patrícia Harillo, que a l’estiu hi va de manera continuada amb les seves dues filles per «banyar-s’hi i passar una bona estona». Harillo afegia que «és un avantatge poder gaudir d’aquesta magnífica zona». Per la seva part, Andrea Bulei, també de Manresa, és una usuària habitual perquè quan comença el bon temps «m’escapo de la ciutat per venir aquí», comentava. També afirmava que li agrada molt el lloc perquè hi troba «la pau i tranquil·litat que no hi ha a la societat».

Josep Guerrero destacava que els Tres Salts és un bon lloc per fer-hi una parada per «l’aigua fresca», amb Josep Lluís Gómez li agrada «l’entorn i la pau que transmet» i el seu germà Francesc posava de manifest «la sort que tenim perquè un lloc com aquest, on poder descansar enmig de la natura, estigués al costat de casa». Els tres són de Santpedor i passen sovint per aquesta zona perquè surten a fer rutes amb la bicicleta.

Als Tres Salts no només hi va gent de la comarca. Un exemple en són Raquel Barón i la seva parella, Daniel Alcaraz, residents a Barcelona. Ells sempre van a pantans juntament amb el seu gos, però aquest cop «vam decidir venir aquí», explicava Barón, que era la primera vegada que venia. Del lloc van destacar la tranquil·litat perquè van passar la nit allà ells sols dormint a la furgoneta i «ningú ens ha dit res», afegia Barón.

Una setmana després de l’incendi que es va declarar al Pont de Vilomara i que va provocar que les flames arribessin als Tres Salts, ahir vam tornar a la zona i no vam veure tanta afluència de gent com set dies abans. No hi havia ningú banyant-se i només vam veure cinc cotxes que estaven aparcats.