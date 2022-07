«Ens posem menys crema solar del que seria realment necessari»

Una excessiva exposició al sol no tan sols pot causar cremades a la pell sinó seriosos problemes a llarg termini. De sol i de calor cada vegada en farà més a causa del canvi climàtic, amb la qual cosa caldrà tenir més precaució a l’hora d’exposar-se al sol, alerta la dermatòloga Dolors Vila Serra. Forma part de l’equip de Dermatologia de la Fundació Althaia. Fins fa poc era la cap del servei. Actualment visita a la Clínica de Sant Josep de Manresa.

Ens alerten que cada cop seran més freqüents les onades de calor com les que estem patint aquest estiu. Calor vol dir més sol. Com afectarà la pell?

Les onades de calor tenen més a veure amb la temperatura ambiental que amb el sol. El cop de calor apareix quan hi ha un problema de la termoregulació del cos en relació amb la temperatura ambiental. Es pot definir com una alteració dels sistemes termoreguladors. El cos humà té una temperatura entre 36 i 37,2 graus. Si l’ambiental és molt més elevada, els mecanismes de regulació com la sudoració o la vasodilatació normal, igual que quan tenim febre, queden trastocats. Si una persona ja té problemes de regulació del sistema metabòlic li pot causar desmais, alteracions cardíaques... Ve condicionat més per la calor que no pas pel sol. Relacionem calor i sol, però també et pot venir un cop de calor en una sauna. Si parlem de si el sol afecta la pell humana és un tema que està relacionat amb la quantitat de raigs ultraviolats i com baixen. Hi ha un tipus de dany agut, que són les cremades, i hi ha un tipus de dany més crònic, més encobert.

Calor, però, vol dir més sol i més raigs ultraviolats que diu. Hem de ser més prudents?

Sí, però si no arribem a a una temperatura de 40 graus també. Hem de vigilar de no fer una exposició extrema o excessiva als raigs ultraviolats. Formen part del que se’n diu l’espectre del que porta el sol. També hi ha els infrarojos o els gamma que també generen problemes però no afecten la pell d’aquesta manera.

I dels ultraviolats, què me’n diu?

N’hi ha de tres tipus. El tipus A, com el PUVA, que són aquelles famoses màquines que hi havia per posar-se morè. Poden causar envelliment de la pell, taques o problemes crònics que poden derivar en lesions precanceroses. Llavors hi ha el tipus B, que és el més freqüent, i el tipus C, que és molt poc freqüent. Són més tòxics però per sort la capa d’ozó els para. Els rajos B són els que provoquen més cremades perquè penetren a les capes profundes de la pell. Això de manera aguda. El que fa el sol a la pell de manera continuada són canvis en l’ADN de les cèl·lules. Aquests canvis són normals fins a un cert punt. Però quan arriben a provocar mutacions és quan entrem en el tema de les lesions precanceroses. I aquests canvis poden comportar càncers cutanis.

Però no tots els càncers cutanis els produeix el sol?

No tots són induïts per l’exposició solar. N’hi ha un tipus que sí, que és el més freqüent. És el carcinoma basocel·lular. I també un altre que es diu carcinoma epidermoide. Estan relacionats molt directament amb l’exposició solar. No sempre, però ho pot patir la gent que ha tingut molta exposició al sol durant la seva vida, sigui perquè vol, per feina o pel tipus de pell, perquè no totes les pells són iguals.

Llavors també hi hauria el famós melanoma...

Es dona normalment sobre una piga o quan apareix una piga nova. Es produeix per canvis en les cèl·lules que donen el color: els melanòcits. La seva funció és pigmentar la pell i en tenim per tot arreu. Qui té la pell més clareta, té poca resistència al sol i es crema amb facilitat, és gent que en té pocs o que treballen poc. Els melanòcits generen una protecció natural. Segons el tipus de pell, més clara o morena, en tens més o menys, o treballen més. Els qui en tenen més són els negres, i això els protegeix. Pràcticament no tenen càncer de pell. L’ADN s’ha anat mutant per protegir-se del sol. Les pigues són cúmuls de cèl·lules de melanòcits en un lloc. Però no vol dir que hagi de ser dolent. Hi ha persones que per la seva genètica té moltes pigues. En teoria tenen més possibilitats que una d’aquestes esdevingui melanoma. Però no és així sempre.

Li tenim prou respecte al sol?

Cada cop més. Avui en dia tenim més armes, com les cremes fotoprotectores, que abans no existien. La gent jo crec que sap bastant bé quan ha de prendre el sol, com ho ha de fer. Es recalca molt. I a més hi ha la possibilitat de posar-se aquestes cremes, que van bé.

Ens protegim prou bé? Com ho hauríem de fer ?

Depèn de la temperatura ambiental, del sol, del dia o l’època de l’any. Aquests mesos d’estiu els raigs UVA cauen en perpendicular. A les hores centrals del dia és molt més important protegir-se. No n’hi ha prou amb posar-se crema una vegada, cal fer-ho sovint.

I el factor protecció?

El màxim que s’ha arribat és al 50 %. Tant de bo que fossin al 100 %, però no n’hi ha cap. N’hi ha algun que diu que arriba al 90 %, però això és màrqueting. Però els de factor 50 ja ajuden.

Veuen casos de cremades pel sol?

En veiem algun. No gaires. No tants com abans. A més a més hi ha qui li fa certa vergonya dir que s’ha cremat amb el sol. Jo crec que la gent té una certa cultura. I amb els nens, més.

Com s’han de protegir els nens ?

El que s’ha de fer sobretot és protegir-los de ben petits. I si a l’hivern fa prou bo perquè li toqui el sol, també. Per exemple si es va a esquiar. Igual que a l’aigua del mar. S’ha d’anar en compte amb el reflex de la neu i l’aigua. La radiació ultraviolada que es rep els primers 18 anys de vida condiciona molt la possibilitat de tenir càncer de pell ja quan s’és adult. La pell té memòria. Els canvis mutacionals es van acumulant a les cèl·lules i al cap de 30 anys et pots trobar amb el tema cancerós. Sempre ens posem menys crema del que realment seria necessari. El més important és inculcar la importància de la protecció. Si tens protector 50, vol dir que et pots exposar 50 vegades més per cremar-te. Ara es recomana anar a la de 50 directament. L’important és posar-se’n bastant, i per anar bé cada hora o hora i mitja.

Ara s’aconsella prendre el sol per obtenir vitamina D....

Té un paper important en la calcificació dels ossos. Però fins ara no s’ha considerat que fes tanta falta. A part que no cal exposar tot el cos. La funció que fa la vitamina D es pot obtenir anant a caminar amb màniga curta.