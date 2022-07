Els 500 anys de l'arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa és el motiu del cupó de l'ONCE de dijous, 28 de juliol. Cinc milions de cupons difondran aquesta efemèride per tot l'Estat i el nom de Manresa, que durant aquest any celebra l’esdeveniment amb diferents actes, agrupats amb el nom de Manresa 2022 Transforma.

Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE Catalunya, i Maite Siles, directora de l’agència de l’ONCE a Manresa, han lliurat aquest matí a Marc Aloy, alcalde de Manresa, i a Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, una imatge emmarcada del cupó. Manresa 2022 Transforma commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús.

Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració -de relleu mundial- permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià. La Cova Sant Ignasi de Manresa és el lloc fundacional per a la pràctica dels Exercicis Espirituals.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.