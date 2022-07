Encara no feia ni un minut que el nou i darrer tram de l’avinguda dels Països Catalans s’havia obert al trànsit que ja hi han passat els primers vehicles. És el que connecta la carretera de Viladordis amb el polígon dels Trullols i que completa el tram que va de Prat de la Riba a Viladordis que es va inaugurar el passat 14 de juliol.

Poc després de les 10 del matí d’aquest dilluns l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de regidors de l’equip de govern, representants d’associacions de veïns i dels polígons industrials de Manresa, han enretirat les tanques que encara impedien l’accés d’aquest tram sud de la nova avinguda.

L’obra s’ha enllestit quatre mesos abans del previst gràcies a la diligència de l’empresa constructora, la manresana Icman, i els serveis tècnics municipals, ha volgut ressaltar l’alcalde de Manresa en una inauguració informal, però inauguració.

Amb l’obertura d’aquest tram, obra que ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Manresa que hi ha invertit un milió d’euros, es posa en marxa amb tota la seva funcionalitat una mena de ronda interna de Manresa. Permet anar de la ronda, la C-55, i l’autopista, a la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja per, a partir d’aquí, distribuir-se per la ciutat. A barris com la Sagrada Família o la Font dels Capellans, es pacificarà el trànsit.

És un dels fets que ha destacat a la inauguració l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. Han assegurat que, com si es tractés d’un efecte dominó, ja s’estan projectant millores a la carretera del Pont de Vilomara i al carrer Sant Cristòfol per fer-los més amables per als vianants.

Amb l’obertura de la part nova de l’avinguda dels Països Catalans ja es pot circular directament des de Prat de la Riba a la rotonda que connecta amb la C-55, davant la comissaria dels Mossos d’Esquadra, passant pels Trullols, i a l’inrevés.