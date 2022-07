L’Ajuntament de Manresa ha informat que estan en marxa diverses obres d’asfaltatge de calçades a la ciutat, que formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2022. En concret, les actuacions en calçades seran les següents:

Carrer d’Àlvar Aalto

Els treballs es faran els dies 25, 26 i 27 de juliol. A partir de les 20 h, les actuacions es faran mantenint el trànsit de vehicles (pas alternatiu) i de les 22 h a les 6 h es tallarà el trànsit de vehicles.

Els vehicles que circulin per carrer Àlvar Aalto en direcció sortida ciutat es desviaran per carrer Mercè Rodoreda en direcció a carrer Joan Fuster i Av. Països Catalans. L’accés a guals del tram afectat per l’asfaltatge es realitzarà sempre que l’estat dels treballs així ho permeti. El servei BUS MANRESA es veurà afectat en la L8 Perimetral – Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.

Rotonda Països Catalans

Els treballs d’asfaltatge es faran els dies 25, 26 i 27 de juliol. A partir de les 20 h, les actuacions es faran mantenint el trànsit de vehicles (pas alternatiu) i de les 22 h a les 6 h es tallarà el trànsit de vehicles.

Els treballs afectaran els carrils de circulació de l’interior de rotonda i, per tant, es mantindrà la circulació pels carrils exteriors d’aquesta. El servei BUS MANRESA es veurà afectat en la L8 Perimetral–Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.

Dimarts 26 de juliol en horari nocturn

Carretera del Pont de Vilomara

Els treballs d’asfaltatge es faran els dies 26, 27 i 28 de juliol. A partir de les 20 h, les actuacions es faran mantenint el trànsit de vehicles (pas alternatiu) i de les 22 h a les 6h es tallarà el trànsit de vehicles.

El trànsit de vehicles en ambdós sentits de circulació es desviarà per l’interior del Polígon Industrial de Bufalvent. L’accés a les naus industrials del tram afectat per l’asfaltatge es realitzarà sempre que l’estat dels treballs així ho permeti.

Un cop finalitzin els treballs de pavimentació s’iniciaran els treballs de senyalització (vertical i horitzontal) d’una nova rotonda per a regular el trànsit de la cruïlla de Ctra. Pont de Vilomara BV-1225 amb carrer Narcís Monturiol (accés al Pol. Ind. Bufalvent).

La ciutat també tallarà el trànsit al carrer Campanes amb motiu de la implantació d’un camió grua per les obres de rehabilitació dels sostres de l’Auditori de Sant Francesc.

El tall es produirà aquest dimarts 26 de juliol de les 8 h a les 13 h, amb motiu de la implantació d’un camió grua per a la descàrrega de material d’obra, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Campanes entre el carrer Arbonés i el carrer Sant Francesc. El trànsit de vehicles que circuli per la plaça Palmira Jaquetti Isant es desviarà pel carrer d’Ignasi Balcells en direcció al carrer Sant Francesc.