La posició del Departament de Drets Socials de la Generalitat de no destinar recursos per construir una nova residència per a gent gran a Manresa, com a mínim, fins a l’any 2025 ha tingut com a resposta l’anunci de la Plataforma de defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de reclamar l’equipament amb més força.

Segons la Plataforma, en la darrera reunió la Generalitat va manifestar que encara no tenia finalitzada la planificació de necessitats per al conjunt de Catalunya, «si bé va avançar-nos que a Manresa no es construirà cap residència pública durant aquesta legislatura. El Departament preveu que a finals d’agost podrà dir quantes places són necessàries i en aquest marc intentarà concertar places a Manresa». A la Plataforma li sembla «paradoxal que, sense tenir acabada la planificació de necessitats i sense saber quines són les places que caldrà cobrir a Manresa en els propers tres anys, ja doni per definitivament tancada en aquesta legislatura la possibilitat de construir una nova residència per a gent gran a la nostra ciutat. Les necessitats de Manresa són ben evidents: sobreenvelliment de la població i llista d’espera per accedir a una plaça pública». Consideren que ajornar la construcció de la residència pública a Manresa agreujarà el dèficit existent i incrementarà les necessitats actuals. Després d’anys sense construir-se cap nova residència pública a Catalunya, ara la Generalitat ha anunciat públicament la construcció de tres noves residències públiques fins a l’any 2025, però cap a Manresa. Afegeixen que les retallades socials que des de l’Administració s’estan efectuant en els darrers anys han provocat que les necessitats socials s’hagin incrementat. Així mateix, afirmen que la Conselleria de Drets Socials rebrà 1.037 milions d’euros provinents del fons europeus Next Generation. Fa uns mesos la consellera Violant Cervera va detallar que entre els anys 2022 i 2026 s’invertiran 397 milions en l’àmbit de l’atenció a les persones grans i 640 es destinaran a actuacions en matèria d’habitatge. La nova residència pública a Manresa al barri del Xup està pressupostada en nou milions d’euros i consideren que la seva construcció és ben viable.