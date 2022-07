La presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa, Marina Hosta, considera que l’obra acabada d’estrenar, tant la d’ahir entre carretera de Viladordis i els Trullols, com el tram fins a Prat de la Riba, no es pot considerar pròpiament una avinguda. No té dos carrils per sentit, tal i com es preveu que sigui en el futur. «Penso que això que s’ha fet ara ens treurà trànsit, però no és el que s’havia de fer. No estem contents». A l’estrena del tram fins als Trullols hi van assistir representants d’associacions de veïns de l’entorn, que han de notar que es pacifica el trànsit als principals carrers dels barris, especialment Font i Sagrada Família. Hosta reclama actuacions urgents per millorar la carretera del Pont i els carrers de Sant Cristòfol o de l’arquitecte Montagut.