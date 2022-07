Manresa manté un ritme de mil nous contagiats cada mes de coronavirus

Manresa manté un ritme de mil nous positius confirmats de coronavirus al mes. Les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut de la Generalitat comptabilitzen 28.581 casos acumulats a la ciutat.

El 3 de maig, aquesta xifra era de 26.000. Un mes més tard de 27.000. I en el darrer mes i mig s’hi han afegit gairebé mil sis-cents casos més.

Així que la velocitat de creuer que es manté és de mil casos al mes, amb pujades i baixades, segons el moment concret.

Per exemple, si la setmana del 24 al 30 de juny es van declarar 387 nous casos confirmats per PCR o test d’antígens a Manresa, la següent van ser 359 i la darrera de les quals ha fet públiques dades el Departament de Salut, 244.

En aquest període, el risc de rebrot s’ha reduït gairebé a la meitat i ha anat passant de 1.040 punts a 907 i 559. El mateix descens s’ha traslladat a la velocitat de transmissió del virus que les tres darreres setmanes analitzades ha passat d’1,39 a 1,02 i 0,75.

Superior a altres ciutats

Malgrat aquest descens, la resta de ciutats de més de 50.000 habitants encara han tingut baixades superiors i això ha deixat Manresa encapçalant els rànquings de seguiment de l’epidèmia.

A 14 de juliol, Manresa encapçalava el risc de rebrot amb 559 punts, la incidència acumulada a 14 dies de l’epidèmia, amb 751 casos per cent mil habitants, i també la incidència a 7 dies, amb 304 casos.

Així que la normalitat amb la qual s’afronta aquesta fase de l’epidèmia no té tant a veure amb el nombre de casos i els indicadors de seguiment com amb el fet que l’afectació hospitalària s’ha anat normalitzant i els centres assistencials ja no han d’estar dedicant gairebé el 100% de la seva capacitat a lluitar contra la covid i a que les unitats de cures intensives no es troben al límit, com sí ha passat en altres fases de l’epidèmia. L’important nombre de nous casos i la poca afectació hospitalària s’explica pel nivell de vacunació i la menor agressivitat de la variant imperant.

Per comarques, la del Bages era la cinquena de Catalunya que tenia el risc de rebrot més elevat, amb 513 punts, per sota de l’Alta Ribagorça (634), la Conca de Barberà (599), les Garrigues (598) i el Pallars Jussà (540).

La resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari presentaven valors menys elevats: Alt Urgell (448), Moianès (292), Anoia (272), Berguedà (244), Cerdanya (233) i Solsonès (70).