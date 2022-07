El Mercat del Tomàquet va vendre més de mil quilos de producte local

El Mercat del Tomàquet celebrat el dissabte passat al primer tram del passeig Pere III va servir com a cloenda de la sisena edició de la Festa del Tomàquet del Bages, que durant quatre dies consecutius va organitzar activitats a Manresa i a poblacions de la comarca dedicades al producte estrella de l’horta del Bages.

Fins a vint-i-quatre varietats locals de tomàquet es van exposar dissabte al matí a les parades del mercat, amb una bona resposta del públic, ja que es van vendre més de mil quilos de tomàquets en total.

Una novetat de l’edició d’enguany va ser que el mercat va incorporar altres productes d’horta i també una petita mostra d’altres productes locals del Bages com ous, pa, licors, formatge o mel, que també van tenir bona rebuda entre els assistents.

Els organitzadors valoren positivament que aquesta edició hagi servit per enfortir la xarxa entre productors i restauradors locals, en actes com el Sopar del Tomàquet, que va reunir 150 persones al parc de la Seu, i el «pintxo-pote tomaquer» pels bars del Barri Antic.

Malgrat la suspensió dels actes dels dos primers dies de la festa a causa dels incendis forestals, l’organització s’ha mostrat satisfeta per la repercussió del certamen i ha destacat l’alta participació assolida pel conjunt de les activitats.

En total, des de dimecres passat fins dissabte, es van organitzar una dotzena d’activitats i la gran majoria va esgotar les entrades, cosa que és valorada amb satisfacció per l’organització, formada per l’Ajuntament de Manresa i diverses entitats vinculades al territori. Als diferents actes hi van acudir visitants vinguts d’arreu de la Catalunya central i dels dos Vallesos, per tant, l’objectiu d’obrir la festa a públic de fora del Bages, consideren que s’ha complert.

La restauració del Bages s’implica amb el producte local

Bages Impuls és una associació sense ànim de lucre que pretén que el Bages guanyi presència com a destí turístic. El grup acull dinou establiments que treballen i reivindiquen el producte de proximitat. Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, de Proper.cat i del Gremi d’hoteleria i turisme del Bages, han impulsat les Temporades Gastronòmiques del Bages. Segons el president, Ignasi Sala, cada vegada més restaurants de la comarca treballen amb productes km 0, «hi ha una implicació bàrbara dels restaurants en aquests tipus d’actes altruistes a favor del territori». En un període de dos mesos s’han fet quatre esdeveniments que han corroborat aquest fet. La implicació és tal que, per exemple, el restaurant Cau de l’Ateneu a Manresa hi ha estat present en tots: sopar ViBa, Nit de Picapolls, les demostracions culinàries de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasi i, recentment, i amb una bona rebuda, el sopar del Tomàquet.