La Plataforma de la Gent Gran titlla de nyap el jardí de la residència de la Font

Nyap, bunyol, poti-poti o disbarat urbanístic. Són alguns dels qualificatius que la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran dedica a la nova avinguda dels Països Catalans pel fet que hagi escapçat una part del jardí de la residència de gent gran de la Font dels Capellans. Al que era una part del jardí ara hi passa un tram nou del carrer Granollers que connecta directament el barri de la Font dels Capellans amb el tram nou de l’avinguda.

Afirma que l’alternativa de fer noves zones verdes a l’equipament per la part del darrera «era una fal·làcia tal i com ha denunciat reiteradament la Plataforma», i considera que ara, un cop ha finalitzat l’obra, es pot verificar «la demagògia del govern municipal». De verd no en té res, consideren, i en canvi tot és ciment, asseguren a través d’un comunicat.

Cotxes pels quatre costats

La Plataforma destaca que la residència ha quedat envoltada de vehicles pels quatre costats. «El soroll i la contaminació perjudicaran la qualitat de vida de les persones residents. Una vergonya més de l’urbanisme municipal».

Així mateix denuncia que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ignorar la petició de convocar una consulta ciutadana per saber l’opinió dels manresans sobre un «disbarat urbanístic» que s’hagués pogut evitar, segons el seu criteri, i que té una «greu repercussió social que afecta directament als residents i usuaris del casal». Insisteixen que aquest «poti-poti s’hauria pogut evitar traslladant el nou carrer uns metres més enllà per connectar amb el carrer Rosa Sensat»

Considera que l’Ajuntament ha sigut insensible, i anuncia que un cop s’ha fet la inauguració oficial de l’obra, més endavant la Plataforma farà una inauguració popular per denunciar el «nyap».

El nou jardí

Per la seva part l’Ajuntament va comunicar la setmana passada que els treballs per adequar un nou jardí a la residència de la Font dels Capellans han entrat a la recta final, i que l’actuació quedarà enllestida a principis del pròxim agost. S’han aixecat els murs perimetrals, s’han fet moviments de terres i un nou paviment a la part nova que s’ha guanyat per darrera de l’edifici. Segons l’Ajuntament, aquests dies s’hi estan plantat arbustos i també s’han començat a plantar 22 arbres. S’hi instal·laran bancs i unes pistes noves de petanca. De cara al setembre, quan no faci tanta calor, s’hi farà la hidrosembra per guanyar espais verds.

Les protestes

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la gent Gran, la Federació d’Associacions de Veïns i el Casal de la residència de la Font dels Capellans van denunciar just a l’inici de les obres de l’avinguda dels Països Catalans que el projecte preveia escapçar una part del jardí de l’equipament. Aquest fet va provocar protestes i fins i tot mobilitzacions davant mateix de la residència. A l’estiu de l’any passat van sol·licitar que l’Ajuntament convoqués una consulta ciutadana, «però a l’hora de la veritat el govern d’ERC i Junts x Manresa ignoren el que significa la democràcia participativa», segons el comunicat de la Plataforma.

Paral·lelament l’Ajuntament, d’acord amb la direcció de la residència, els usuaris, familiars i treballadors, van elaborar un projecte per guanyar espais verds a l’entorn de l’equipament.